Sad je na potezu Iran. Propuste li pokoji tanker, nisu se osramotili, a i Trump će moći proglasiti pobjedu. Tržišta nafte i vrijednosnica će pokazati vjeruju li u rat ili u mir.
KOMENTIRA BORIS RAŠETA PLUS+
Vladine mjere su, ne njihovom krivnjom, aspirin protiv teške bolesti
Vlada je brzo reagirala na skok cijena nafte na svjetskom tržištu i nizom mjera obuzdala eksploziju cijena. Povećanje će ipak biti osjetno. Eurodizel će uz Vladine mjere narasti na 1,73 eura, dok bi bez Vladinih mjera nova cijena iznosila 1,86. Eurosuper će poskupjeti za 12 centi, pa će cijena s 1,50 eura od sutra iznositi 1,62, a bez mjera bi iznosila 1,71 euro. Plavi dizel raste na 1,19 eura, a to je skok od 30 centi itd.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
