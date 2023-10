Vlahov: Kacige i pancirke bile su u gepeku, a žene su na mobitelu gledale hoće li udariti drugi val

Petar Vlahov je u Izraelu gdje je svjedočio Hamasovom raketnom napadu. Zajedno sa snimateljem Stjepanom Kotarskim i audio tehničarem Stjepanom Betijem sklonio se u jarak odakle se u poluležećem položaju javio za HRT-ove vijesti.

'Dobili smo poruku da ide napad'

Mnogi su na društvenim mrežama primijetili kako je nosio otkopčanu kacigu koja nije imala oznaku press, a nije imao ni pancirku koju novinari moraju imati.

- Nije mi bilo svejedno, iako me to podsjetilo na Domovinski rat, napad je trajao oko dvije minute. Krenuli smo u naselja blizu Aškelona. U prtljažniku smo nosili pancirke i kacige koje nam je osiguralo veleposlanstvo. Na putu je stigla poruka izraelskih snaga da će za manje od minutu doći do raketnog udara na našem prostoru. Napustili smo vozila i dograbili barem kacige i čekali da prođe napad. Nakon toga smo još 'vrući' snimili stand-up - rekao je Vlahov za Večernji list i dodao da je vidio komentare na društvenim mrežama o tome da on leži, a djevojke u pozadini stoje i tipkaju na mobitel.

- One su gledale u mobitele jer su iščekivale hoće li doći drugi val napada - rekao je Vlahov.

