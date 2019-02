Vlak iskočio iz tračnica u Indiji, sedmero mrtvih i 20 ranjenih

Najmanje sedmero je poginulih i više od 20 ozlijeđenih kada je nekoliko vagona putničkog vlaka iskočilo iz tračnica u nedjelju u istočnoj Indiji, javljaju indijski željeznički dužnosnici.

Jedanaest vagona Seemanchal Expressa na putu za New Delhi iskočilo je iz tračnica u okrugu Vaishali u saveznoj državi Bihar rano ujutro u nedjelju, rekla je glasnogovornica indijskih željeznica Smita Vats Sharma.

Tri vagona su se prevrnula, zarobivši pritom putnike. Služba spašavanja, lokalna policija i vatrogasci spasili su većinu putnika.

- Devedeset posto operacije spašavanja je završeno. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, devetero ih je u kritičnom stanju - rekla je Sharma.

