Vlak je naletio na stado ovaca

<p>Putnički vlak pregazio je stado ovaca u popodnevnim satima u nedjelju između kolodvora Ivankovo i Stari Mikanovci. </p><p>Čitateljica nam je rekla kako se radi oko 50-ak ovaca koje su odlutale i završile na željezničkoj pruzi. </p><p>- Vlak se jednostavno nije uspio zaustaviti na vrijeme - ispričala nam je i dodala kako su svi putnici dobro, no da su frustrirani time što kasne već tri sata, i u šoku, kao i strojovođa. </p><p>Nakon nesreće je stigla druga lokomotiva koja je vlak i putnike dovukla do Starih Mikanovaca gdje su putnici čekali drugi vlak koji ih vozi za Zagreb. </p><p>Iz HŽ-a se ispričavaju putnicima što zbog posljedica izvanrednog događaja kasne do odredišta. </p>