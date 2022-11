Vlakovi, plinovod, stadioni, bolnice... A blefer Plenki još nije obnovio dvije kuće u Zagrebu

Što se to događa s Plenkovićem? Do jučer okorjeli administrativac, rutinirani nadzornik održivog propadanja, vječni skakač na odskočnoj dasci Komisije, počeo je govoriti kao rukovoditelj petoljetke. To su oni petogodišnji planovi kojima je SSSR 20-ih godina planirao “stići i prestići” razvijene kapitalističke zemlje, pa su sve snage posvetili razvoju rudnika, čeličana, elektrana, teške industrije, znanstvenih instituta i škola. Elektrifikacija plus vlast Sovjeta, jednako komunizam, ta je parola bila ispisana na brojnim zidovima sovjetske države, a danas slični zvuci dopiru s Markova trga, samo što su umjesto Sovjeta u našoj formuli temeljeni ogranci i središnjica HDZ-a.