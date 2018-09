Vlasnica agencije: Država me natjerala da otpustim radnike...

Volim ovaj posao, vjerojatno ga ne bih radila ovako dugo da ga ne volim. To nije nimalo lak posao, radi se s ljudima, a to je uvijek osjetljivo. Nakon svih davanja koja imam prema državi, sebi mogu isplatiti plaću koja mi omogućuje pristojan život, ali istodobno nije pretjerano lukrativan.

Priča nam to Iva Bencun (44), vlasnica turističke agencije Feral-tours iz Zadra. Kaže da joj je najdraže što je sama svoj šef i raspolaže slobodnim vremenom, premda u današnje vrijeme mobitela, kaže, dostupna je 24 sata dnevno.

Diplomirana profesorica francuskog i talijanskog uskoro će napuniti 15 godina otkad je krenula u poduzetničke vode, a turizmom se kontinuirano bavi od 2000. godine. Imala je fazu pokušaja proširenja posla, ali su joj državni nameti brzo “skresali krila” i nakon nekoliko godina borbe morala se zahvaliti suradnicima. Sad radi s djevojkom zaposlenom preko student-servisa.

- Svojedobno, mislim da je bila 2011. ili 2012. godina, došla mi je ideja o proširenju Ferala. Vlasnik tvrtke kad-tad dođe u fazu da ima tu energiju i želju da posao digne na višu razinu. Kako smo kao agencija imali veliku disperziju posla, od izleta, smještaja i ostalog, da bi sve kvalitetno popratio, moraš imati po čovjeka u svakom segmentu. Zaposlila sam četvero ljudi. Ali 2013. godine, zbog europskih propisa, agencijska provizija, naša zarada, koja se oporezivala s 13 posto, doslovno je preko noći prešla na porez od 25 posto. Od tada je mnogo malih turističkih agencija zatvorilo posao. Presjeklo ih je jer se nisu imali vremena prilagoditi. Ja sam imala četiri radnika, vukla sam ih godinu dana, dok nisam udarila glavom u zid i upala u probleme - prepričava nam Iva.

Bencun kaže da je zbog tog poteza države upala u minus kod banke kako bi mogla isplaćivati plaće.

- To je bio težak period, ali do toga smo došli. Nije to bilo moguće izdržati i unatoč lošem osjećaju što sam morala otpustiti ljude, kojima je, naravno, plaća bitna za egzistenciju, morala sam to učiniti. Jedan je čovjek otišao sam, a druge sam otpustila. Minus u koji sam tad upala bio mi je problem koji sam vukla nekoliko godina - kaže Bencun i dodaje kako je tužno što su davanja za zaposlenika najveća davanja, jer na svaku plaću ide još 50 posto tog iznosa za državu.

- Od tih uplata prilično je očito da ljudi neće imati za pristojnu mirovinu, a pitanje je i što će biti sa zdravstvenim. Čini mi se da bi bilo puno pametnije da radnicima mogu dati te novce pa da sami uplaćuju privatno osiguranje, zdravstveno i mirovinsko. Sad sa mnom radi Mare (Marija Sakoman) preko student-servisa. To je još jedan način kako se poduzetnici snalaze da bi imali radnika kojeg mogu platiti da bude zadovoljan, a da poslodavca ne uguše davanja. Puno poduzetnika to koristi, zbog čega je student-servis pod povećalom te se pooštravaju pravila - kaže nam Iva.

Njoj je paradoksalno da se država koncentrira na dio priče da ulovi nekoga tko vara. Ti neki su u pravilu sitne ribe. Ne kontroliraju se veliki pa se dobiva dojam da je najbitnije biti dovoljno veliki lopov da te ne diraju.

- A kod nas malih nikad nismo sigurni radimo li ispravno. Nije da želimo raditi krivo, nego često različita nadležna državna tijela tumače zakone različito. Primjerice, Porezna uprava nešto tumači na jedan način, a inspektor u nadzoru tumači drugačije, a mi smo u konstantnom strahu radimo li kako treba. Postoji jedna stvar koju bi država mogla napraviti bez troška i prije toliko željenog smanjenja PDV-a koji nas sve guši, a pridonijelo bi poduzetničkoj atmosferi: da se u sve zakone uvede odredba da bilo koji inspektor, turistički, sanitarni, porezni... a priori ne kažnjavaju na prvu, nego da se najprije upozori na pogreške i odredi period u kojem se moraju otkloniti. Mi zbog šume propisa nikad nismo sigurni radimo li pravilno. Uvjerena sam da bi poduzetnik koji tek otvara biznis, ali i svi ostali, dočekali inspektora kao partnera, dapače pozvali bi ga da ih upozori na sve što ne valja pa da na kraju zna da radi kako treba.

Država i poduzetnici, na kraju, trebali bi biti partneri. Druga stavka, naravno, bila bi smanjenje famoznog PDV-a - kaže Bencun, koja se nedavno kandidirala i za predsjednicu Turističke zajednice Zadra.

Ona kaže da će se nastaviti baviti poduzetništvom, i to zato što je vječiti optimist. Svjesna je i da imamo predivnu zemlju s velikim mogućnostima. Međutim, uvjerena je da mladi odlaze zbog nepravde. I zato je zabrinuta za svojeg malodobnog sina.

- Odgajan je da bude pošten, trudi se i radi da bi uživao plodove svojega rada. Ponekad se upitam odgajam li sina kojeg će zbog tih kvaliteta smatrati budalom. Kako će se snaći u ovakvom okruženju? Tad dobijem želju otići u uređenije društvo, da dijete vidi da to što mu pričam nisu floskule i da

sposoban čovjek može uspjeti. Čvrsto vjerujem da će se stvari morati mijenjati prije ili kasnije - zaključuje.

Tema: Hrvatska