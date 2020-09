Vlasnica doma čeka suđenje

POTVRDILI JOJ OPTUŽNICU Vlasnicu doma u Andraševcu, Gabrijelu Čičković, terete za niz propusta zbog kojih je preminulo šest štićenika u požaru u siječnju ove godine. Prijeti joj 15 godina zatvora

<p>Optužnica je potvrđena 9. srpnja, a predmet je dan u rad sutkinji Jadranki Kos, odgovorili su nam sa Županijskog suda u Zagrebu na upit što je s optužnicom protiv <strong>Gabrijele Čičković.</strong></p><p>Vlasnicu Doma za starije i nemoćne osobe Zelena oaza u Andraševcu Gabrijelu Čičković (49) tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti koje je dovelo do smrti šestero štićenika tijekom požara u siječnju ove godine.</p><p>Ako je osude, prijeti joj kazna od tri do 15 godina zatvora.</p><p><strong>Pogledajte video: U siječnju u Andraševcu poginulo je šestero štićenika doma</strong></p><p>U optužnici stoji da je vlasnica tijekom 2012. i 2013. godine ishodila dozvole za smještaj 13 korisnika u domu na adresi Dolinska 8 u Andraševcu. Kasnije je, bez potrebnih odobrenja, proširila djelatnost i na pomoćni objekt u Dolinskoj 22 u Andraševcu.</p><p>U tom je objektu boravilo još 19 korisnika, dok je šestero teško pokretnih i nepokretnih staraca bilo u susjednom “spremištu”.</p><h2>Prijeti joj 15 godina zatvora</h2><p>Ti ljudi su, stoji u optužnici, bili potpuno ovisni o tuđoj pomoći te im je zbog toga potrebna stalna prisutnost njegovatelja. Međutim, vlasnica je s obitelji živjela u dislociranoj obiteljskoj kući udaljenoj oko 700 metara te je, smatra tužiteljstvo, bila svjesna da ovi korisnici nemaju potrebnu 24-satnu skrb. Ti njezini potezi doveli su u opasnost živote tih teško pokretnih ljudi.</p><p>Požar u objektu izbio je 11. siječnja između četiri i pet sati ujutro zbog kvara na električnom kaloriferu kojim su grijane prostorije. U vatrenoj stihiji se šestero ljudi u dobi od 69 do 104 godine ugušilo ugljičnim monoksidom, a zatim su njihova tijela izgorjela.</p><p>Policija je ubrzo nakon požara uhitila vlasnicu doma i njezina supruga, no prijava protiv njega je odbačena.</p>