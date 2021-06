Užasno mi je žao što se ovo dogodilo, teško mi je... Žao mi što su poginuli svi ti ljudi, ispričavam se njihovim obitelji, kroz suze je govorila Gabrijela Čičković (49), vlasnica Doma za starije i nemoćne osobe u Andraševcu kod Oroslavja u kojemu je u požaru poginulo šest štićenika.

- Poznavala sam svakoga od njih poimenice i njihove obitelji, kontaktirala sam s njima. Mogli su me nazvati 24 sata na dan ako je trebalo - jecajući je nastavila. Čičković, koju terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te joj prijeti kazna zatvora do 15 godina iznosila je obranu odgovarajući na pitanja svog branitelja Igora Cišpera.

- Ja sam 1. prosinca 2019. godine kupila taj kalorifer s još dva jer su nas to djelatnice molile. Bacile su stare grijalice i trebale su im nove. Da sam ikad razmišljala, nadala se da se ovako nešto može dogoditi nikad ih ne bi kupila. Oni su bili dio naše obitelji - pričala je Gabrijela ne mogavši suspregnuti emocije.

- Odrasla sam s bakom, oduvijek sam imala empatije za starije. Pokušali smo tim ljudima osigurati koliko-toliko dostojanstvenu starost, da se osjećaju ugodno dok su kod nas. Bolje da sam ja umrla, nego što su oni poginuli - zavapila je. Kazala je da su jednoj korisnici spustili cijenu s 3500 na 3000 jer više nije mogla plaćati te da su to učinili jer su je željeli smjestiti u psihijatrijsku ustanovu.

Drugoj koja je napustila dom jer ga više nije mogla plaćati Gabrijela je u dogovoru s centrom za socijalnu skrb nosila hranu te ju obilazila.

Upitana o uvjetima koji su bili u pomoćnom objektu tzv. "kućici" u Dolinskoj 22 u kojoj su boravili nepokretni i slabo pokretni štićenici,

Čičković je rekla da je bilo uredno te da su im sve prilagodili.

- To je bilo napravljeno za kćer, ali se ona udala pa smo prenamijenili za korisnike. Unutra je sve bilo novo, cure su imale pristup korisnicima, veliku kupaonicu i bilo je u prizemlju pa su ih mogle u kolicima izgurati van kad god je bilo lijepo vrijeme - rekla je brišući suze maramicom.

Kalorifere su i oni koristili u kupaonici te nije imala pojma da mogu biti opasni.

- Nikad nisam čula da je nekome kalorifer zapalio stan. Bili su novi, pod garancijom. Nikad me nitko od djelatnica nije upozorio da bi neka grijalica bila neispravna inače bih je odmah bacila. I one su znale da se baca sve što se pokvari - dodala je.

- Nije sporno da ste radili bez dozvola koje su potrebe za rad, jesu li to znali u županiji? - zanimalo je Cišpera.

- Znali su. Surađivala sam s centrima za socijalnu skrb, dolazila je i Hitna redovito. Si su znali da imam Dom 1 i Dom 2, čak su zvali i pitali imam li mjesta i mogu li primiti još koga. Naši su korisnici imali prijavljeno boravište kod nas da ih liječnik može preuzeti. Znala sam i da na području Zagorja ima još domova bez dozvola. Nikad mi inspekcija nije došla u kontrolu. Sad bih radije da su došli i zatvorili dom jer se onda ovo ne bi dogodilo - kazala je Gabrijela.

Dodala je da su nakon tragičnog događaja svi objekti zatvoreni, djeca su odrasla i žive svoje živote, suprug je zaposlen, a Gabrijela brine i o teško pokretnom svekru.

U završnom govoru tužiteljica je istakla nesporne činjenice koje su utvrđene tijekom postupka.

- Činjenica je da se optužena ovime počela baviti 2012. godine te da je imala odobrenje da otvori dom u Dolinskoj 8 prvo za smještaj osam, a zatim još pet osoba. Nije sporno ni da se u dvije zgrade u Dolinskoj 22 u glavnom objektu nalazilo 19 osoba, a u "kućici", kako su je svi nazivali njih još šest. U kakvom su zdravstvenom stanju bili znamo iz medicinske dokumentacije i iskaza liječnika koji ih je vodio. Uglavnom su bili dementni, s Alzheimerom, nepokretni ili slabo pokretni. U jednoj od soba 11. siječnja je izbio požar. Iako se brzo širio, trebalo je jedan sat da se skroz raširi. To bi bilo i više nego dovoljno da se ljude spasi, no nitko nije na vrijeme uočio požar. Da se optužena pridržavala pravilnika prema kojemu je bila dužna osigurati nepokretnim i slabo pokretnima 24-satni nadzor budući da živi 700 metara od doma do ovakvog ishoda ne bi došlo - smatra tužiteljica.

Noću je o svih 25 korisnika u oba objekta brinula jedna njegovateljica, koja se, osim skrbi za starije, morala brinuti i o drugim zaduženjima, poput peglanja.

- Smatram da sustavno kršenje propisa o socijalnoj skrbi, kao i gomilanje broja korisnika govori u prilog da je postupala s neizravnom namjerom, a ne nehajno - kazala je tužiteljica.

Branitelj optužene s time se ne slaže.

- Nakon ovog tragičnog događaja svi su se tamo sjatili, iz Ministarstva, županije, pa čak i premijer... Možemo se zavaravati da to nije bila javna tajna i da država koja je dužna osigurati adekvatan smještaj starijima nije prešutno tolerirala kako je optužena radila. I ne samo optužena, jer je nakon ovoga otkriveno niz ustanova koje su radile "na crno". Nemoguće je da nisu znali za ovakve ustanove i nevjerojatno je da nikad nije došla inspekcija u kontrolu rada - kazao je Cišper. Dodao je da se danas samo može nagađati bi li se požar mogao ugasiti i bi li se ljudi uspjeli spasiti.

- Vještak je rekao da je bila riječ o brzom širenju požara i da je moguće da je započeo 20 minuta prije nego su ga detektirali. Ti ljudi nisu bili bez nadzora, tamo je bila njegovateljica koja ih je obilazila. Nitko nije mogao očekivati da će se zapaliti kalorifer, ni vještak to ne bi očekivao. I optužena žali za tim ljudima i već je kažnjena što će ih morati nositi na savjesti - rekao je.

Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Jadranka Kos objavit će nepravomoćnu presudu u četvrtak 1. srpnja.