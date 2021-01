Tužni smo što je teta završila na taj način, ali vrijeme liječi sve. Nikome ne zamjeram ništa, teta je u tom domu imala sve, ništa joj nije nedostajalo jer ako bi, ona bi to i rekla, bila je oštra, rekao nam je Stjepan Sinković, čija je teta uz pet drugih ljudi, nažalost, prije točno godinu dana tragično preminula u požaru Doma za starije u Andraševcu.

'Dvaput sam bio na policiji'

- Dobio sam ispriku od kćeri vlasnice Doma, ali nismo stupali u kontakt jer još traje cijeli proces. Išao sam na dva ispitivanja u policiju i rekao sam sve što znam. Znam samo da Dom više ne radi, ali ništa više, od tog kobnog dana nisam se vidio s vlasnicom. Ali, privatnu tužbu sigurno neću podnijeti - rekao je Stjepan.

I, zaista, Dom više nije u funckiji te je u jednom trenutku bio i na prodaji. Vlasnica Gabrijela Čičković, kako je sama napisala na društvenim mrežama, okrenula je novi list te je u svojoj kući otvorila salon za uljepšavanje. Nazvali smo je.

- Salon se ne nalazi na mjestu gdje je dom, već u kući gdje i inače živimo. Nudimo usluge manikure, pedikure, masaže... - kratko su poručili iz salona.

Uputili smo se u Andraševec, ali kad su kroz prozor vidjeli da smo iz medija, nisu nam htjeli otvoriti vrata.

U tom je trenutku izašao njihov prvi susjed.

'Težak je to dan bio'

- U mjestu se još govori o tome, težak je to dan bio. Susjede baš i ne viđam, malo su se povukli nakon svega, i njima je zasigurno teško. Imali su planove proširiti poslovanje, izgraditi još objekata, ali desilo im se to. I na njima je odgovornost, u ovih godinu dana nikad nisam razgovarao s njima o požaru. U gradu se u kafiću često započinje s tom temom, klasične priče, znate kako to ide - ispričao nam je susjed nakon kojeg smo se uputili na samo mjesto tragedije.

Daske nasred livade, izgoreni objekt pokriven snijegom... Još uvijek se osjeti miris zgarišta, kuća koja je izgorjela, vide se samo goli zidovi. A druga kuća je zapuštena, rolete su oštećene, kao i dio krovišta. Cijeli kompleks kao da čeka neki novi početak.

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv vlasnice doma starijih i nemoćnih osoba Zelena Oaza u Andraševcu zbog smrti šestero štićenika doma.

U optužnici je navedeno da je okrivljenica tijekom 2012. i 2013. ishodila rješenje Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji u okviru stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba za trinaest korisnika u obiteljskom domu u Oroslavju, a u domu ih je bilo 26.

Tereti ju se da je u taj stambeni objekt smjestila još devetnaest korisnika, dok je u pomoćni objekt koji je kao gospodarski objekt–spremište preuređen za boravak osoba, a izgrađen od drveta i cigle, smjestila još šest starijih te teško pokretnih i nepokretnih korisnika.

Iako svjesna da su korisnici u pomoćnom objektu potpuno ovisni o tuđoj pomoći i da im je zbog toga potrebna stalna prisutnost njegovatelja, a da ona kao predstavnica obiteljskog doma sa svojom obitelji živi u dislociranoj obiteljskoj kući, udaljenoj oko 700 metara.

Okrivljenicu se tereti da je propustila teško pokretnim i nepokretnim korisnicima osigurati dnevnu, tijekom 24 sata, skrb njegovatelja, tako da je za skrb o svih 25 korisnika u stambenom i pomoćnom objektu rasporedila za rad u noćnoj smjeni samo jednu njegovateljicu.

Zbog gušenja ugljičnim monoksidom smrtno su stradali korisnici socijalnih usluga smještaja (1938., 1951., 1916., 1936., 1935. i 1930.) čija tijela su potom izgorjela. Optuženoj vlasnici staračkog doma prijeti višegodišnji zatvor i to do čak 15 godina