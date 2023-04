Vlasnica drvenog balkona: Ako dođe inspekcija, pričat ću... Susjedi: Ma ovo je kao u crtiću!

Tek pola metra veći, ali umirovljenici iz Vrbanićeve ulice u Zagrebu sasvim dovoljno. Najavljivala je proširenje balkona, kažu stanari, već godinama. A što je naumila, to je i sprovela u djelo, jednog toplog, sunčanog jutra u lipnju prošle godine. Drveni stupići i par drvenih dasaka i balkon u prizemlju zgrade u centru Zagreba bio je sklepan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kakav - takav, ali gospođi idealan za lončanice s cvijećem, začinsko bilje i palmicu.

- Mislila je valjda pošto balkon gleda na dvorišnu stranu i možemo ga vidjeti samo mi stanari, da se neće doznati za to što je napravila - rekao je jedan od stanara zgrade.

Međutim, vlasnici nadograđenog balkona nije pošlo za rukom uživati u njemu u tajnosti. Već dva, tri dana, njegove su slike po svuda na internetu i društvenim mrežama te izazivaju uglavnom smijeh, ali i brojna neodobravanja na račun gospođine samovolje. Sada je na piku i stanarima svoje zgrade.

Prijavili je, ali nitko nije reagirao

- Prijavili smo je građevinskoj inspekciji još u lipnju kad je izgradila taj balkon, ali nitko nam se od tada nije javio niti su došli provjeriti koliko ja znam - doznali smo u zgradi u Vrbanićevoj ulici.

Stanarka s kojom smo razgovarali dodala je da su zbog ilegalnog balkona sada sve tri zgrade koje su povezane, stopirane što se tiče bilo kakvih dozvola.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Sada ne možemo primjerice tražiti dozvolu za iznajmljivanje apartmana u ovoj zgradi jer situacija nije čista - požalila se stanarka. Još nam se jedan susjed obratio pa rekao da je vidio majstore koji su ženi napravili drvenu konstrukciju kojom je proširila balkon.

- To je sve montažno, nije ona ništa gradila i to bi se začas moglo sve demontirati. Ali ne da se ona. Majstori su to njoj brzinski u dan, dva napravili. Ma, to vam je kao u onom 'A je to' crtiću - rekao je stariji stanar koji nam je rekao da je zgrada napravljena još 50-ih godina prošlog stoljeća te da je vlasnica balkona oduvijek u toj zgradi i da živi sama.

S nama nije željela razgovarati. Pozvonili smo joj na portafon i predstavili se, a odgovorila je tek kratko i odrješito: "Ne razgovaram s novinarima. Pričat ću samo s inspekcijom i njima objašnjavati, ako dođu".

U međuvremenu, stanari bespomoćno pogledavaju prema 'uradi sam' kreaciji u prizemlju svoje zgrade. Ne vjeruju u to da će institucije odraditi svoj posao u ovom slučaju jer se nitko od nadležnih nije pojavio još od lipnja.

- Zvat ćemo ih opet. Nije u redu to što je napravila. Što bi bilo kad bi svatko od nas na ovakav način proširivao sebi balkon - pita se stanarka.

Najčitaniji članci