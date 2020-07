Vlasnik apartmana je lopatom napao turista: 'Uhvatio se za spolni organ, vrijeđao i psovao'

Nekoliko metara od rapske plaže Pudarice vlasnik obližnjeg apartmana prisvojio si je dio obale i mora. Osim što je kupio megafon da bi vikao na ljude, danas je i lopatom nasrnuo na turista

<p>Ove godine je nabavio i megafon pa svaki put kad se netko približi čak i barkom "njegovoj plaži" on počne vikati, psovati i tjerati ljude. Danas je uzeo i lopatu i njom nasrnuo na turista, vrijeđao ga i uhvatio se za spolni organ, rekla je čitateljica koja nam je poslala video posrnulog vlasnika apartmana na plaži Pudarica na Rabu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Posrnuli vlasnik apartmana tjera ljude s "njegove plaže"</strong></p><p>Naime, čitateljica je još prošle godine na istoj plaži primijetila kako "susjed" viče na turiste.</p><p>- Čini mi se kako je vlasnik apartmana. Prošle je godine imao goste nudiste pa je tjerao ljude govoreći da su ih došli gledati, međutim, plaža nije označena kao nudistička. Ne znam za plažu, međutim, more sigurno ne može prisvojiti, a čak je i mrežu postavio u more - objašnjava čitateljica.</p><p>Objasnila je i kako je Pudarica velika gradska plaža koju svakodnevno posjećuje mnogo ljudi, a nepoznati gospodin prisvojio je "svoj dio obale i more" svega nekoliko metara od glavne plaže gdje ljudi često znaju otplivati.</p><p>- Čak mogu razumjeti da viče na nekoga, ali ne i da je na nekoga krenuo s lopatom. Čini mi se da je turist bio stranac, samo se kupao, nije ni znao što se događa - zaključila je čitateljica. </p><p>O događaju smo kontaktirali i policiju, a njihov odgovor objavit ćemo naknadno. </p>