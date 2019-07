Vlasnik jahte ispred Lokruma spasio je obitelj od holokausta

Milijarder Frank Lowy (88) svoju megajahtu Ilona, dugu 73,8 metara, usidrio je ispred Lokruma.

Na fotografiji koju je prenio Dubrovački dnevnik vidi se kako se na brodu trgovaca nekretninama nalazi i Lowyjev helikopter.

Foto: Youtube

Milijarder je megajahtu s 22 kabine nazvao po svojoj majci Iloni, kojoj je za vrijeme Dugog svjetskog rata spasio život.

Lowy je Židov koji je odrastao u Budimpešti. Nakon što su nacisti okupirali Mađarsku, njegova je obitelj živjela pod lažnim identitetom, no prijetila im je mogućnost da ih otkriju. Kako bi ih spasio od holokausta, Lowy, koji je tada još bio dječak, se prerušio u dostavljača, ušetao u švicarsko veleposlanstvo te uzeo dokumente uz pomoć kojih je njegova obitelj mogla otići iz Mađarske.

Tako je spasio ne samo sebe i majku, nego i sestru te dvojicu braće.

Kasnije je otišao u Australiju, gdje se i obogatio na trgovačkim centrima. Prema Forbesovoj listi, s 6,4 milijarde dolara, trenutno je 244. najbogatiji čovjek na svijetu. Prvi trgovački centar otvorio je u Sydneyu 1959., pokrenuvši tako jedan od najvećih svjetskih trgovačkih centara.

Lowy je svoj novac uložio u razvoj trgovačkih centara u Westfield Grupi, a njegova prodaja korporacije Westfield korporaciju francusko-nizozemskoj grupi za 16 milijardi dolara bila je najveća prodaja u povijesti Australije.

O Lowyjevom životu snimljen je i dokumentarni film 'What Will Become Of Us', koji bi se ove godine trebao naći u kinima.

Milijarder je u Hrvatskoj bio i 2013. I tada je s megajahtom izgrađenom 2004. te obnavljanom 2006. i 2012. posjetio Dubrovnik.

Ilona može postići brzinu do 19 čvorova.

Tema: Hrvatska