'Imali su palice, ženi su rasjekli nogu, ozlijedili su mi i dijete...'

Što da vam kažem? Došli su maskirani, imali su fantomke na glavama, šipke, palice, motke... Nas je bilo šest, sedam unutra. Tu su bili i ljudi od 70 i nešto godina kao i djeca. Žene i djeca su vrištale, ne mogu vjerovati da netko sa šipkom može udariti dijete od 16 godina, ispričao nam je Boris Petko, vlasnik kafića u Uzdolju kraj Knina.

U srijedu navečer u njegov kafić upali su maskirani napadači. Napali su njega i suprugu te goste koji su gledali utakmicu Young Boys - Crvena zvezda.

Uništili su dio inventara, a policija je objavila da je privela nekoliko ljudi.

- Taj dečko od 16 godina je završio u bolnici zbog ozljeda glave. I mene su rasjekli po nozi. Nekakvom daskom su me udarili. Dobio sam i po glavi. Zašto su nas napali? Stvarno ne znam, sa svima sam OK. Gledali smo utakmicu, nije to slučajno, to je bilo smišljeno. Naravno da je zbog naše nacionalnosti. To je huliganizam. Ma u šoku sam - priča nam vlasnik.

U napadu su mu ozlijedili suprugu i dijete.

- Letjelo je na sve strane, čaše, flaše... Kao da je bomba pala u kafić. Ženi su rasjekli nogu i morala je na šivanje. Pokušala je zaštititi sedmogodišnje dijete koje je zadobilo posjekotine od stakla. Mogu razumjeti puno toga, ali napasti ženu i djecu, to ne mogu nikako razumjeti. Hvala Bogu, nitko nije teže ozlijeđen.

- Policija je došla, ne znam hoće li ih uhvatiti. Da znam nešto, rekao bih. Ali znam zbrojiti dva i dva. Jedan momak došao je prije incidenta u kafić, ne znam tko je, popio je piće i nakon njega su došli drugi - dodao je vlasnik kafića.

'Srbi, bježat ćete traktorima'

Supruga vlasnika Veselinka Mandić rekla je kako su ih napadači pitali navijaju li za Zvezdu. Kaže da su napadači došli u Golfu šibenskih registracija, vrijeđali ih na nacionalnoj osnovi, pitali ih slušaju li Thompsona...

- Došla su tri mulca koji nemaju 25 godina, odmah je jedan počeo vrijeđati na nacionalnoj bazi, "Srbi, ići ćete u kolone, traktorima ćete bježati", i odmah je počelo. Taj drugi poslije je nasrnuo na moga muža. Sav narod što je tu bio otišao je kući, ostali smo sami. Bila sam na katu, vidjela sam ih, sišla sam. Ostali smo kao dvije ne avetinje, nego dva kretena, ostali smo sami, čekali smo policiju - rekla je Veselinka Mandić za Večernji list.

- Polomio nam je vješalicu za garderobu, stolice je bacao preko ulice, kad su ljudi koji su sjedili otišli. Ovaj kad je izašao bacio je bocu od Karlovačkog, da je itko bio tu, sve bi se isjeklo - rekla je supruga vlasnica.

Nakon divljačkog napada isti su napadači, prema svemu sudeći, 20-ak minuta kasnije napali i drugi kafić u Đevrskama. Policija je zbog svega uhitila više ljudi.