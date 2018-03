'Vođa' zloglasnog kulta robinje je silovao, žigosao i ponižavao

Osnivač i vođa zloglasne grupe za samopomoć Nxivm iz New Yorka, koji je svoje sljedbenice pretvorio u robinje, žigosao ih, silovao i na različite načine zlostavljao, uhićen je i optužen za trgovinu ljudima, piše Sun.

Keith Raniere (57) uhićen je u Meksiku i izručen u Teksas gdje je izveden pred suca. Raniere je lani napustio SAD, nakon što je New York Times objavio nekoliko svjedočanstava žena koje su uspjele pobjeći iz tajnog sestrinstva. Raniere je pokušao zamesti trag koristeći kodiran email i izbjegavajući mobitel.

Na koncu je ipak pronađen u luksuznom ograđenom naselju Puerta Vallarta u Meksiku. Ondje je zatečen s nekoliko žena.

Zvali su ga 'Vođa'

Prema optužnici, Raniere – poznat kao Vođa – uspostavio je barbarski odnos sa svojom sljedbom i uvjerio žene da će najbrže napredovati ako uđu u seksualni odnos sa svojim gospodarima.

U optužnici se još navodi da su mnoge žrtve sudjelovale u ceremonijama inicijacije koje su bile snimane, a u području zdjelice dobile su tetovažu s Raniereovim inicijalima. Tijekom ceremonije, robinje su morale biti potpuno gole, a gospodar bi jednoj od njih naredio da snima dok su druge primale znak.

Stavljao im je umjetno kravlje vime, zatvarao ih u kaveze

Članice grupe je navodno prisiljavao na dijetu koju čini svega 500 do 800 kalorija dnevno jer voli mršave žene i vjeruje da masnoća loše utječe na razinu energije. Ako ne bi slijedile upute, morale bi slušati posebno predavanje tijekom kojeg bi nosile umjetno kravlje vime, a ostali članovi bi ih nazivali pogrdnim imenima. Prijetilo im se i zatvaranjem u kaveze.

Morale su stalno biti dostupne, spavao je s djecom

Od žena se tražilo da stalno dovode nove sljedbenice, a one koje ih ne bi dovele dovoljno bile su izvrgnute su izgladnjivanju i fizičkom zlostavljanju. Robinje su bile podvrgnute strogom režimu, morale su u svako doba dana i noći biti dostupne Vođi, a kad on to poželi, i spavati s njim. Renierea se tereti za dugogodišnje zlostavljanje žena i djevojaka, kao i učestale seksualne odnose s tinejdžericama, od kojih su neke imale samo 12 godina. U FBI-jevim dokumentima navodi se da je Reinere stalno u rotaciji imao 15-20 žena s kojima se seksao.

Dvije holivudske glumice u kultu

Bivši glasnogovornik grupe Frank Parlato tvrdi da su najmanje dvije holivudske glumice podržavale njegov kult - Allison Mack i Nicki Clyne. Policija nema dokaza da je ijedna od njih bila uključena u seksualne zločine koje je Raniere počinio.

Unutar zloglasnog kulta koji se predstavlja kao grupa za samopomoć je i sestrinstvo DOS rezervirano za elitne članice. Parlato tvrdi da je glumica Allison Mack bila zadužena za novačenje u sestrinstvvo.

Bivše članice tvrde da se sestrinstvu mogu pridružiti samo najodanije članice te da moraju otkriti svoje najprljavije tajne kako bi pokazale bezuvjetno povjerenje u grupu. Kasnije se te informacije koriste protiv njih kada pokušaju progovoriti o jezivim ritualima grupe, pisao je ranije Daily Mail.

Parlato tvrdi da u hijerarhiji postoji i razina veća od DOS-a pa žene koje se iskažu u sestrinstvu postaju dio Raniereovog osobnog harema. Čelnu poziciju u haremu također je, prema njegovim tvrdnjama, obnašala Allison. Ona se navodno iskazala efikasnim novačenjem jer je mnoge starije članice harema zamijenila mladim i ljepšim djevojkama.

'Kći mi je imala ožiljak koji nije mogla objasniti'

Catherine Oxenberg, zvijezda serije Dinastija i kći srpske princeze Jelisavete Karađorđević za časopis 'People' ispričala je kako je njezina kći (26) pala pod utjecaj lidera sekte Nxivm.

Oxenberg je ispričala kako je ona predložila svojoj kćeri Indiji 2011. godine da se prijavi na satove u grupu Nxivm koja navodno pomaže ljudima da se osjećaju bolje i poboljšaju svoje samopouzdanje. Catherine i tada 20-godišnja India, zajedno su otišle na radionice Nxivma, no Catherine je odmah shvatila da se radi o nečem neobičnom i jezivom, ali je mlada India odlučila ostati u organizaciji.

- Želim pomoći svim ženama u ovom kultu. One su žrtve trgovine ljudima, što je oblik ropstva. Mjesecima sam radila na tome da pravda pobijedi i podržavam uhićenje Ranierea. Želim da moja kći zna da je volim i da je želim ponovo u svom životu - rekla je zvijezda nekad popularne sapunice.

- Kći mi je imala ožiljak na tijelu koji nije mogla objasniti, nije ni znala kako su je ‘označili’. Govorila mi je da je to nešto na latinskom - rekla je Catherine za People.

'Nenasilje smatram jednom od najvećih vrijednosti'

U pismu koje je objavio na web stranici Nxivna, Raniere je odbacio sve optužbe.

- Ove optužbe su duboko uznemirujuće jer nenasilje smatram jednom od najvećih vrijednosti.

Web stranica Nxivn-a Ranierea opisuje kao 'znanstvenika, matematičara, filozofa, poduzetnika, učitelja i pisca' koji je 'svoj život posvetio proučavanju ljudske psihodinamike i razvoju novih alata za osnaživanje, izražavanje i etiku ljudi'.

'Mislio je da je iznad zakona, sustigla ga je karma'

- Raniere je godinama zlostavljao žene. Oduvijek je mislio da je iznad zakona, ali sustigla ga je karma. Svi oni koji su zbog njega živjeli u strahu, sada mogu odahnuti, više nikome ne može nauditi. Vjerujem da je povrijedio više od 1000 žena, od čega je 200-injak zlostavljao psihički i seksualno, ucjenjivao, hipnotizirao, isprao im mozak...Što se mene tiče, može do kraja života ostati iza rešetki, apsolutno je to zaslužio - smatra Parlato.

Tužiteljstvo traži da se odbije mogućnost puštanja na slobodu uz jamčevinu zbog opasnosti od bijega te opasnosti da naudi okolini.