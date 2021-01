Obilne kiše i snijeg potaknuli su rast rijeke Like pa je većina cesta do sela u dolini poplavljena. Do 350 ljudi može se samo čamcima, javlja HRT.

Kuće za sad nisu ugrožene, ali ako voda nastavi rasti dosadašnjom brzinom, dosegnut će prve štale i podrume već sutra.

Perušićki Stožer civilne zaštite aktivirao je čamce za prijevoz ljudi te žurne službe stavio u pripravnost.

- Većinom su sad odsječene ceste, prema većini naselja, mi sad to pokrivamo sa tri čamca. Aktivirali smo članove postrojbe koji voze te čamce, isto tako zatražili smo danas da nam u pomoć dođe Crveni križ iz Gospića - kazao je načelnik Stožera civilne zaštite općine Perušić Mihael Kurteš.