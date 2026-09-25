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Voda u tri naselja kraj Požege nije za piće zbog bakterije

Piše HINA,
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Voda u tri naselja kraj Požege nije za piće zbog bakterije
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Uzorci vode uzeti su 22. rujna, a rezultati analiza pokazali su odstupanja od propisanih mikrobioloških parametara

Voda iz lokalnih vodovoda u naseljima Bešinci, Doljanovci i Podgorje na području općine Kaptol kraj Požege nije zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju zbog bakterijskog onečišćenja, pokazali su rezultati monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

Uzorci vode uzeti su 22. rujna, a rezultati analiza pokazali su odstupanja od propisanih mikrobioloških parametara. Zavod je stoga stanovnicima preporučio da vodu iz tih lokalnih vodovoda ne koriste za piće i pripremu hrane, nego da koriste vodu iz boca ili cisterni.

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Ako zbog nedostupnosti zdravstveno ispravne vode građani ipak moraju koristiti vodu iz tih vodovoda, ona se prije uporabe mora prokuhati najmanje tri minute, a potom ohladiti i čuvati na hladnom u čistim, dezinficiranim posudama, upozorava zavod.

Prokuhanu vodu treba koristiti i za higijenske potrebe, posebno za pranje ruku, zubi i sluznica te u slučaju oštećene kože i sluznica.

Nesukladnost uzoraka utvrđena je 25. rujna, a monitoring lokalnih vodovoda proveo je Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

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