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U koprivničkoj školi pronašli olovo u instalacijama za vodu

Piše HINA,
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U koprivničkoj školi pronašli olovo u instalacijama za vodu
Ilustracija | Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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U Osnovnoj školi „Braća Radić“ u Koprivnici otkriveno je olovo u vodovodnim instalacijama, a škola je odmah poduzela mjere u suradnji s nadležnim službama kako bi zaštitila učenike.

U dijelu vodovodnih instalacija Osnovne škole „Braća Radić“ u Koprivnici utvrđena je prisutnost olova, a škola je nakon dobivenih rezultata poduzela korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama, izvijestila je u četvrtak uprava škole roditelje tamošnjih učenika.

Prisutnost olova utvrđena je u sklopu redovitog nadzora kvalitete vode koji je u školi proveo Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

„Odmah po saznanju poduzete su korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama, sukladno zakonskim odredbama“, navodi se u obavijesti koju je škola uputila roditeljima.

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U obavijesti, koju potpisuje ravnatelj škole Krešo Grgac, nije navedeno u kojem je dijelu vodovodne instalacije olovo utvrđeno, kolika je izmjerena koncentracija niti jesu li učenicima i zaposlenicima uvedena ograničenja u korištenju vode.

Također nisu navedeni detalji o poduzetim korektivnim mjerama ni kada će biti provedeno novo ispitivanje vode kojim bi se utvrdilo je li uklonjen problem.

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić rekao je Hini da su nedavno promijenjene tri slavine pa je moguće da su one uzrok onečišćenja.

Osnovna škola „Braća Radić“ trenutno se nadograđuje pa će se po završetku radova prostirati na dvostruko većoj površini. Njezino dvorište trenutno je veliko gradilište.

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