Vodič za putoholičare: Ovo su zemlje koje ne primaju turiste

Zbog nepredvidljive prirode korona virusa, mnoge zemlje preventivno zatvaraju svoja vrata za strane državljane.

<p>Trenutna situacija u svijetu uzrokovana korona virusom prislila je mnoge zemlje na zatvaranje svojih granica, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/countries-territories-no-tourists-covid-19/index.html">CNN</a>.</p><p>Drugi val pandemije korona virusa prisilio je mnoge zemlje koje su dosad bile dostupne za turiste na potpuno zatvaranje ili pak djelomično otvaranje s posebnim oprezom i mjerama za turiste koje pristižu u zemlju.</p><p>Jedna od njih je <strong>Argentina</strong>, zemlja koja je donedavno glasila kao zemlja otvorena za sve turiste, sada je odlučila postrožiti svoja pravila i dopustiti dolazak turista samo iz njoj susjednih zemalja. </p><p>Svoja je vrata djelomično zatvorila i <strong>Afrika</strong>. Neke od najpoznatijih destinacija, poput <strong>Egipta</strong>, <strong>Etiopije</strong>, <strong>Južne Afrike</strong> i <strong>Tanzanije </strong>ostaju otvorene za turiste, no veliki broj država zatvara svoje granice. Jedna od tih država je i <strong>Alžir</strong> koji nema međunarodnih letova te <strong>Kameron</strong> za čiji će posjet turisti morati pričekati neko vrijeme.</p><p>Restrikcije stupaju na snagu i u <strong>Aziji</strong>, jednoj od najomiljenijih svijetskih destinacija. Jedna od prvih država koja je zatvorila svoje granice još na početku pandemije jest <strong>Butan</strong>, tako da ne čudi daljne provođenje mjera. Najbrojnija zemlja na svijetu, <strong>Kina</strong>, djelomično je zatvorila svoje granice. Dopušteni su ograničeni letovi, no ne i za turiste. Dakle, destinacije poput Kineskog zida i Zabranjenog grada morat će pričekati neka bolja vremena. </p><p><strong>Indija</strong>, zemlja poznata po raznim prirodnim ljepotama i prekrasnim vrhovima planine Himalaja, trenutno je zatvorena za sve turiste. Mjere u ovoj zemlji za strane turiste zasad vrijede do 30. studenog. Slično je i u<strong> Indoneziji</strong>, koja je djelomično otvorila svoje granice za otoke poput Balija, no ne i za turiste.</p><p>Frenetični <strong>Japan</strong> otvorio je svoje granice za poslovne putnike, dok su turisti još uvijek na čekanju. Isto je u <strong>Kazakhstanu</strong>,<strong> Laosu</strong> i <strong>Makau</strong>, državama koje zasad još uvijek nisu otvorene za turizam.</p><p>Primamljive plaže i gradovi poput Kuala Lumpura, mirisi i okusi multietničke <strong>Malezije</strong>, trenutno su na čekanju nekih boljih vremena. Isto vrijedi i za <strong>Mongoliju</strong>, u čijim ljepote zasad mogu uživati samo njezini stanovnici. </p><p>Jedna od najizoliranijih i najrestriktivnijih zemalja i prije pandemije korona virusa, komunistička <strong>Sjeverna Koreja</strong>, zatvorila je svoje granice za strane turiste. Također, kao jedna od najizoliranijh zemlja u Aziji ističe se i <strong>Vijetnam</strong> koji ne dopušta nikakav oblik putovanja. </p><p>Egzotične, tople i primamljive destinacije koje mame turiste u zimskim mjesecima su zasigurno <strong>Filipini</strong>, <strong>Šri Lanka</strong>, <strong>Tajvan</strong> i <strong>Tailand</strong>. Zakazane rezervacije za posjet ovim zemljama, ove će godine razni putoholičari morati prebaciti za narednu. </p><p><strong>Australija</strong> glasi kao kontinent s najrestriktivnijim mjerama kada govorimo o putovanjima. </p><p>Neki od najvećih gradova, <strong>Sydney</strong>, <strong>Melbourne</strong> zatvorili su svoja vrata za sve strane državljane. </p><p>Jedan od najljepših turističkih destinacija, <strong>New Zealand</strong>, ozbiljno je shvatio pandemiju korona virusa. Ova zemlja drži se svih restriktivnih mjera, zbog toga ne čudi da turisti još uvijek nisu poželjni.</p><p>Za razliku od Azije i Australije, <strong>Europa </strong>je puno otvorenija za strane državljane, pogotovo za one europske zemlje koje nisu navedene kao rizične. Ipak, u nekim zemljama turisti nisu poželjni. Jedna od tih zemalja jest<strong> Azerbajdžan</strong>, u kojoj vladaju neredi sa susjednom Armenijom.</p><p>Destinacije<strong> Bliskog Istoka</strong> također zatvaraju svoje granice s dolaskom drugog vala pandemije. Ljepote Jeruzalema, kozmoplitskog Tel Aviva još su uvijek nedostupne za posjet turistima željih novih destinacija. </p><p>Situacija u <strong>Sjevernoj Americi</strong> nije toliko restriktivna za putovanja i dolazak turista. Većina je država djelomično otvorena te prima turiste, no neke su se ipak odlučile na strože mjere. <strong>Britanski Djevičanski otoci</strong> postrožili su svoje mjere te ne primaju turiste do kraja studenog. <strong>Kanada</strong> je pak odlučila u potpunosti zatvoriti svoje granice za turiste koji će se morati zadovoljiti slikama Vancouvera, Montreala i raznih drugih ljepota koje ova zemlja pruža. </p><p>Top destinacije <strong>Južne Amerike</strong> poput Perua i Brazila ostaju otvorene za strane državljane, no neke države odlučuju se na pooštravanje mjera. <strong>Čile</strong> je odlučio zatvoriti svoje vrata za strane državljane, dok je <strong>Urugvaj</strong> još uvijek dostupan za neke putnike, no ne i za turiste. </p><p>Izuzetak za putoholičare koji su željni putovanja, čini <strong>Turska</strong>, jedna od najposjećenijih destinacija za turiste diljem svijeta. Ova je zemlja od početka pandemije otvorena za sve turiste te ne namjerava pooštravati svoje mjere.</p><p> </p>