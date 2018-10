Vodio djecu u školu: Likvidirali odvjetnika Arkanovog ubojice

Pete Mihalik (50), južnoafrički odvjetnik iz Cape Towna i odvjetnik Arkanovog ubojice Dobrosava Gavrića, ubijen je jutros oko 7.30 sati po lokalnom vremenu ispred privatne škole u Green Pointu dok je vodio djecu u školu, prenose južnoafrički mediji.

Kako piše Kurir, Mihalik je bio poznati odvjetnik koji je uglavnom zastupao najjače mafijaške vođe južnoafričkog podzemlja. Kako pišu tamošnji mediji, on je jutros vozio svoje dvoje djece u privatnu školu, udaljenu samo nekoliko minuta od svoje kuće u elitnom dijelu grada.

Djecu je odgajao sam jer mu se žena prije nekoliko godina ubila.

Criminal attorney Pete Mihalik has been shot dead outside Reddam School on the Atlantic Seaboard while dropping off his kids. Mihalik had represented several individuals linked to the underworld and high profile criminals. @News24 pic.twitter.com/VIguLp8DEU