Unatoč velikom rastu dnevnih brojki kad je riječ o novim slučajevima zaraze, rast hospitaliziranih pacijenata s covidom u riječkoj bolnici postoji, ali on zasad nije eksponencijalan, kaže dr. Aron Grubešić, voditelj covid-odjela u KBC-u Rijeka.

Bolesnici su sve mlađi pa više nije rijetkost bolničko liječenje pacijenta mlađeg od 30 godina, dok je prosječna dob hospitaliziranih s dijagnozom covida u riječkom KBC-u trenutačno oko 60 godina.

'Dvije stvari pokazuju da je omikron u većini'

- Očekivano, kao i ostatak Hrvatske, i mi posljednjih tjedan do dva bilježimo porast brojki hospitaliziranih pacijenata, no on nije eksponencijalan porast kojeg smo se bojali. Dijelom je to povezano i s dobrim odazivom na cijepljenje građana u Primorsko-goranskoj županiji - rekao je Grubešić za Novi list.

- Iako prema sekvenciranim slučajevima još uvijek nemamo potvrdu o prevlasti omikrona među zaraženim koronavirusom, mi u bolnici možemo reći da je on počeo prevladavati, što nam dokazuju dva pokazatelja. Prvi je taj da imamo nikad manji broj cijepljenih osoba među hospitaliziranima, a čiji se broj sad kreće između deset i 15 posto. Činjenica je da se ljudi zaražavaju, ali ne završavaju na bolničkom liječenju - kazao je.

Navodi i da je drugi pokazatelj prevlasti omikrona to što je među hospitaliziranim bolesnicima populacija sve mlađa, što je posljedica slabijeg obuhvata cijepljenja u toj dobi.

- Primjerice, nedavno smo zbog covida-19 izgubili mladu ženu koja je bila 1988. godište i koja je u bolnicu došla u jako teškom stanju te preminula na hitnom traktu - upozorio je Grubešić, koji unatoč ovako ekstremnim slučajevima posebno ističe nisku smrtnost od posljedica covida u riječkoj bolnici, kao i nizak udio pacijenata u ukupnom broj hospitaliziranih koji se liječe uz pomoć respiratora.

'Imamo najmanji broj ljudi na respiratoru'

- Naši rezultati reflektiraju korištenje neinvazivne ventilacije zbog čega imamo jedan od najmanjih, ako ne i najmanji broj osoba s covidom koji se unutar ukupnog broja hospitaliziranih bolesnika u Hrvatskoj liječe uz pomoć respiratora. Trenutačno od 124 hospitalizirana bolesnika, imamo devetero bolesnika koji se liječe na respiratoru, gdje smrtnost u pravilu iznosi između 40 i 50 posto - istaknuo je Grubešić.

Nada se da će peti val u riječkom KBC-u rezultirati manjim brojem hospitalizacija nego što je to bio slučaj u prethodnim pandemijskim valovima. Sadašnje brojke novozaraženih, kako i sam kaže, na bolnički bi se sustav trebale reflektirati najkasnije za dva tjedna, no Grubešić tu posebno ističe važnost cijepljenja i činjenicu da cijepljene osobe imaju znatno blažu kliničku sliku bolesti i ne trebaju bolničko liječenje.

U bolnici nema pacijenata s tri doze

U ovom trenutku u riječkoj bolnici na liječenju nema pacijenata koji su primili tri doze protiv koronavirusa, dok je broj pacijenata koji su primili dvije doze cjepiva upola manji nego u prethodnom valu.

- Mislim da se mi u PGŽ-u možemo usporediti sa zapadnim zemljama koje su postigle visoku cijepljenost. Naime, naša županija ima prilično visoke dnevne brojke, no nema velik broj hospitaliziranih - smatra Grubešić.

Lijek protiv koronavirusa koji se od konca prošle godine primjenjuje u hrvatskim bolnicama, pa tako i u riječkoj, a koji se temelji na dva monoklonska protutijela i daje se rizičnim pacijentima u ranoj fazi bolesti, dosad je u riječkom KBC-u primilo 15 bolesnika.

- Radi se o imunokompromitiranim bolesnicima i zasad ni u jednom slučaju nismo imali razvoj težih oblika bolesti. Ovaj lijek dajemo u ranoj fazi bolesti, no kod teških oblika bolesti dajemo, primjerice, i oblike imunoterapije i mogu slobodno reći da naše pacijente liječimo na način na koji se oni liječe u najrazvijenijim covid-centrima u Europi - istaknuo je dr. Aron Grubešić.