Voditeljica čitala vijesti kada se počelo tresti, pogled govori sve

Najmanje 108 ljudi je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je jučer pogodio Albaniju, a trenutak kad je potres započeo zabilježile su kamere albanske televizije Ora News, koja je u tom trenutku uživo emitirala vijesti.

Iako je potres bio snažan, voditeljica je nastavila čitati vijesti dok program nije bio prekinut, ali njen pogled pun straha dovoljno govori o tome koliko se zemlja tresla.

POGLEDAJTE VIDEO NA YOUTUBEU

Američki geofizički institut pripisao je potresu jakost od 5,6 po Richteru, dok je Albanski institut za geoznanosti izvijestio o jakosti od 5,8. Tri naknadna podrhtavanja tla imala su magnitude 5,1, potom 4,7 i 4,8. Posljednji je zabilježen nešto iza ponoći.

Shock in #Albania. The #earthquake injured about 51 people. Dozens of #homes collapse! #Albania ❤️ #earthquake pic.twitter.com/3Efc1V04Rg