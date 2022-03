Voditeljica plakala zbog sudbine Ukrajinca: Ubili su mu obitelj, saznao je za to preko Twittera

CNN-ova voditeljica Erin Burnett rasplakala se u razgovoru s Ukrajincem Serhijem Perebinisom. On je na Twitteru saznao da su mu žena i djeca poginuli kada je vidio fotografiju njihovih tijela. Tatiana (43) i djeca Mikta (18) i Alisa (9) pokušali su pobjeći iz Irpina. Rusi su ih zasuli minobacačkom paljbom. Svi su poginuli na mjestu.

- Jeste li imali priliku vidjeti svoju suprugu Ta i djecu? - upitala ga je voditeljica suzdržavajući pritom suze.

- Vozio sam tri dana do njihovih tijela. Našao sam i ostatke psa, kojeg su također ubili - rekao je.

Sa suprugom je razgovarao večer prije nego što je stradala.

- Bio je to dan kada nisu imali vode, struje, plina. Pričali smo oko 10 navečer, iako je i signal u to doba bio loš, no uspio sam je dobiti i razgovarali smo o mogućoj evakuaciji. U posljednji tren je konvoj, kojim je planirala bijeg, napadnut, a ona je nekako uspjela pješice doći do mosta, pokušavajući dalje bježati - dodao je Serhij.

- Nitko na svijetu ne može zamisliti vaše bolne gubitke, pogotovo djece - rekla je voditeljica i zastala kako bi obrisala suze.

Serhij je obitelj pratio uz Googleovu geolokaciju, a na dan smrti shvatio je kako je njihova aktivnost na karti neobična

- Bili su na nekoj neobičnoj geolokaciji kod Kijeva, a potom 20 minuta kasnije njezin se mobitel oglasio iz bolnice u Kijevu. Znao sam da nešto nije u redu - rekao je i dodao:

- Kasnije sam vidio fotografiju na Twitteru i na njoj prepoznao djecu. Prepoznao sam odjeću i stvari. Njihova tijela ležala na pločniku.

