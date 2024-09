Vodni val stiže u Batinu: Ljudi su spremni na visoki vodostaj, dižu namještaj, pripremaju vikendice

Osječko-baranjski župan Mato Lukić održao je u ponedjeljak ujutro sjednicu Stožera civilne zaštite kako bi se razmotrila trenutna situacija vezana za nadolazeći vodni val na Dravi i Dunavu te osigurale pravovremen obrane od poplave.

- Dunav, Drava, Vuka i Vučica i do sada su nam znali praviti probleme, no unazad nekoliko godina Hrvatske vode odradile su veliki posao na tim rijekama vezano za zaštitu od poplave pa smo sada poprilično mirni. Na stožeru smo dogovorili svakodnevan kontakt piramide djelovanja svih operativnih snaga ukoliko bude potreba za time. Najavljeno je da u roku od sedam dana možemo očekivati prve poraste vodostaja na Dunavu, no sada imamo dovoljno iskustva da djelujemo žurno u tim slučajevima. Iako je krajnji vodostaj teško predvidjeti, očekivano je da on bude viši od dosadašnjih koje smo imali proteklih godina - kazao je Lukić.

Prošle je godine u vrhuncu vodenog vala u kolovozu vodostaj u Osijeku bio 418 cm, a ove godine u vrhuncu u lipnju 428 cm. Pri tom vodostaju Drava se izlije na šetnicu na lijevoj obali pa se to očekuje i ovoga puta. Iz Stožera poručuju kako mjesta panici nema, jer je Osijek dobro utvrđen i ne očekuju se nikakvi problemi, neovisno o vodostaju.

- Prema našoj ustaljenoj praksi kada se priprema ovakav val, mi koordiniramo naša postupanja sa svim sastavnicama civilne zaštite. Poplava koja nam dolazi prvenstveno će biti rezultat visokog vodostaja Dunava što je vidljivo iz trenutne situacije u Češkoj, Poljskoj i drugim baltičkim zemljama. Nismo znali gdje će te kiše pasti i u kom obimu, no sada imamo preciznije informacije. U skladu s time planiramo naše aktivnosti. Bitno je reći da val na Dunavu dolazi za 7 do 10 dana, prije svega u Batini. To će biti jedan od većih vodnih valova koje smo zabilježili. Pretpostavljamo da će svakako vodostaj na Batini premašiti 700 cm, što je više nego u lipnju ove godine. Vidimo da su poplavni periodi sve učestaliji pa neprestano pratimo sve kritične položaje. Treba reći da su sustavi dobro utvrđeni, da su linije obrane i poboljšane i dograđene, i uz kvalitetnu kordinaciju sa Stožerom civilne zaštite poručujemo da nema mjesta panici - kazao je Željko Kovačević, rukovoditelj obrane od poplava sektora B i direktor VGO Hrvatskih voda za sliv Dunava i donje Drave. Istaknuo je kako su njihovi djelatnici još od prošlog tjedna na terenu. Obilaze sve točke obrane, provjeravaju sustave, a aktivirali su i punjenje novih količina vreća s pjeskom ukoliko zatreba.

- Dograđujemo brane na vikend naselju Karašica, imali smo aktivnosti u Satnici i Petrijevcima na Vučici gdje smo i taj nasip dodatno ojačali poučeni iskustvima od kolovoza prošle godine. Redovne mjere obrane od poplava očekujemo svakako u Osijeku, u Batini izvanredne koje se i inače proglašavaju na 650 cm. Točne prognoze ćemo dati kroz par dana kada budemo vidjeli kretanje i obim vala - kazao je Kovačević.

Vijesti o vodnom valu pomno prate i stanovnici vikend naselja Zeleni otok u Baranji gdje se povećane vodostaja prvo primjeti. Iako su tamo većinom vikendice u kojima korisnici borave povremeno tijekom ljeta ili godine, u nekim kućama žive umirovljenici koji su ovo naselje odabrali za svoju svakodnevicu. Oni su već navikli na poraste Dunava i 'mokre noge' pa već sada na katove i u tavane svojih vikendica dižu sve što mogu od namještaja i kućanskih aparata. Iz kuća odlaze tek ako su u najavi katastrofične poplave, što se također već događalo. No, za sada, Dunav nije opasan.