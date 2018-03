'Premoreni smo! Voda je ušla u par kuća, među njima i u moju'

U Hrvatskoj Kostajnici na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava jer vodostaj Une raste iz sata u sat, a rijeka se izlila na državnu cestu između Kostajnice i Dvora, kod mjesta Kuljani.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vodostaj rijeke Une već je drugi dan u stalnom porastu i u ponedjeljak (12. ožujka) u 10 sati iznosio je visokih 419 centimetara. Zbog toga su još jučer, pri vodostaju od 377 centimetara, proglašene izvanredne mjere obrane od poplava, a ako se porast vodostaja nastavi do 450 centimetara, bit će proglašeno izvanredno stanje.

- Voda je već ušla u nekoliko kuća, a među njima i u moju - rekao je Dalibor Bišćan, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice, dodajući da su sve službe na terenu već dva dana i grade se zečji nasipi oko obiteljskih kuća kojima prijeti nabujala rijeka Una.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

- Na izmaku smo snaga i premoreni, već dva dana intenzivno radimo da se obranimo. Voda je već prodrla u nekoliko kuća, a večeras će doći do izlijevanja Une. Poplava prijeti stotinjak kuća. Uz to imamo i situaciju s odronima zbog čega su evakuirani ljudi iz svojih domova. Na terenu su pripadnici DUZS-a, HGSS-a, policija, sve službe.... - govori Bišćan, dodajući da je u njegovoj kući trenutno pet centimetara vode koja se ispumpava, a do sada je bila dva poplavljena u dva navrata, 2014. i 2016. godine.

Vodostaji oko Karlovca i dalje rastu: U pomoć stiže i vojska

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Vodostaji Karlovačkih rijeka i dalje rastu. Protekle noći vodostaji Kupe i Korane su u sat vremena rasli po 8 centimetara, na obje rijeke je na snazi pripremno stanje obrane od poplava.

Vodostaj Kupe je u 7 sati bio 662 centimetara, Korane 674, a očekuje se i daljnji rast. Proteklih tjedana dana na ugroženim, nebranjenim područjima grade se privremeni nasipi box barijerama, a i građani se već danima pripremaju na moguće poplave.

Poduzimaju se sve mjere kako bi se zaštitila imovina i građani od mogućih poplava uslijed topljenja snijega, pa je zatražena i pomoć Hrvatske vojske u dovršenju punjenja box barijera.

- Na traženje Hrvatskih voda i gradonačelnika Karlovca Damira Mandića zatraženo je od Operativnog centra HKoV-a sto vojnika na slaganju vreća u prigradskom naselju Mostanje, gdje se brani nezavršeni dio privremenog zaštitnog zida od box barijera. - izvijestio je u ponedjeljak Centar 112, te napomenuo da je pomoć odobrena i vojnici su već uključeni u poslove slaganja vreća s pijeskom.

Za sada situacija nije zabrinjavajuća, no mogla bi je otežati i kiša koja se očekuje u Gorskom Kotaru, a vrhunac vodenog vala se u Karlovcu očekuje u utorak.