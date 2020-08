Vodotoranj se otvara: Nakon tri godine otvara se za posjetitelje

Ovo je najponosnije mjesto u Hrvatskoj, kazao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava uživajući u pogledu na grad Vukovar s 50 metara visine tornja

<p>Krajem listopada biti će otvoren za posjetitelje vukovarski Vodotoranj, simbol hrvatskog zajedništva i otpora grada na velikosrpsku agresiju, ali i budući turistički mamac grada heroja. Njegova obnova i prenamjena je u završnoj fazi nakon tri godine izgradnje. Radovi na njemu započeli su u svibnju 2017. godine i trebao je biti gotov do proljeća 2019. godine no, radovi su se odužili zbog stalnih prepravki u planovima izgradnje, obzirom da su se neprestano pojavljivali novi građevinski problemi i izazovi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vodotoranj se otvara u listopadu </strong></p><p>Usporedo s izgradnjom teklo je i javno prikupljanje donacija za njegovu obnovu koju je pokrenuo gradonačelnik <strong>Ivan Penava.</strong> Procijenjeno je da će Vodotoranj koštati 37 milijuna kuna ali su se troškovi popeli na više od 40 milijuna. Sada se Vodotoranj sređuje još 'kozmetički' jer su svi bitni radovi gotovi, a novinari su imali priliku, zajedno sa gradonačelnikom, prvi se popeti u njegovu unutrašnjost, otkriti sadržaje koje će nuditi te stati na vrh tornja na kojemu se nalazi vidikovac.</p><p>- Ovaj pogled vrijedan je 46 milijuna kuna i to nam je osiguralo gotovo 7000 Hrvata diljem svijeta. Svima smo iznimno zahvalni jer su tim činom pokazali da im je jako stalo do vrijednosti Domovinskog rata. Vodotoranj je 1991. godine i sada okupio sve hrvatske građane u borbi za slobodu i neovisnost hrvatske države. Kada bude popunjen sadržajima i s istaknutim popisom donatora Vodotoranj će zasjati u punom sjaju. Iznimno sam zadovoljan njegovim izgledom i dojmom koji dobijete kada dođete na vrh. Tu su, neposredno pored hrvatskog barjaka, u beton urezane i vojničke čizme dvojice vojnika koji su se po izranjavanom Vodotornju penjali kako bi istaknuli hrvatsku zastavu. Ovo je najponosnije mjesto u Hrvatskoj - kazao je Penava uživajući u pogledu na grad Vukovar s 50 metara visine tornja.</p><p>Vodotoranj u svojoj neposrednoj okolici ima ugostiteljski objekt, dječje igralište, zeleni park s šetnjicom te osigurani parking. Ulaznica u Vodotoranj će se naplaćivati, jednom kada bude otvoren, njime će upravljati javno poduzeće i zapošljavat će 27 djelatnika. Na njegov vidikovac moći će se ići panoramskim dizalom ali i pješke, s</p><p> 210 stepenica.</p><p> </p><p>U unutrašnjosti će imati memorijalnu sobu i memorijalnu stazu dugačku 210 metara kojom će se moći hodati prema vidikovcu u samom vrhu tornja. Gradska uprava smatra da će ovaj objekt za Vukovar biti veliki gospodarski i turistički zamašnjak.</p>