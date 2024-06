Vodovod Zagrebačke županije: 'Nismo mogli ni pretpostaviti da će doći do zamućenja vode...'

Cjelokupni projekt izgradnje novog sustava kontinuirano je komuniciran s javnosti. Projekt traje već više od 4 godine te su svi stanovnici s područja provedbe bili obavješteni o njegovoj provedbi i fazama. O prebacivanju dijela vodoopskrbnog sustava na novi magistralni cjevovod nismo obavještavali građane jer smo dobili ispravne rezultate o kvaliteti vode.

Odgovorili su tako iz Vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije (VIOZZ) nakon što im se tijekom radova u utorak zamutila voda na području Dugog Sela i Brckovljana. Ona i dalje nije za piće te su na području tog grada i općine raspoređe cisterne s vodom. Rekli su kako su tijekom radova ispunili sve zakonske i sigurnosti predradnje koje slijede prije puštanja vode u sustav te nisu mogli pretpostaviti da će doći do zamućivanja vode.

- Po dobivanju pozitivnih rezultata ovlaštenog laboratorija pustili smo predmetni magistralni cjevovod u funkciju i nakon nekoliko sati počela se pojavljivati zamućenost u vodi. Odmah po dobivanju obavijesti i provjeri stanja na terenu, objavili smo vijest na našoj internetskoj stranici - kažu iz VIOZZ-a.

Testiranja vode i dalje traju, a mutnoća je i dalje iznad dozvoljenih vrijednosti. Može koristiti samo za kuhanje, tuširanje i ostale sanitarne potrebe.

- U trenutku zamućenja javnost je obaviještena da je mutnoća vode, koja se pojavila u djelu vodoopskrbnog sustava Dugo Selo, izazvana prebacivanjem na novo vodocrpilište Kosnica što se je naknadnom provjerom pokazalo da nije. Problem zamućenja je nastao puštanjem u funkciju dio magistralnog cjevovoda od Sesvetskog Kraljevca do Dugog Sela. Prilikom ispiranja koristili smo nekoliko hidranata i tada nije došlo do dizanja taloga u cijevima i rezultati kvalitete vode su bili zadovoljavajući i nisu ukazivali na navedeni problem, no prilikom puštanja vode u punom kapacitetu došlo je do dizanja taloga koji se nalazio u cijevima i doveo do zamućenja vode - pišu iz vodovoda.

Cijevi će nastaviti ispirati dok ne dobiju ispravnu vodu, a sve bi to trebalo biti gotovo tijekom četvrtka.

- Ovim putem još jednom želimo napomenuti i poručiti svim građanima da je voda sanitarno ispravna i nema nikakve opasnosti za zdravlje ljudi. Ukoliko je netko konzumirao mutnu vodu, ne treba brinuti za posljedice po zdravlje, jer istih neće biti. U vodi nije ustanovljena nikakva mikrobiološka niti kemijska nesukladnosti, osim fizikalnog parametra mutnoće - kažu iz vodovoda i dodaju kako su za dodatnu mirnoću građana organizirali dostavu cisternama.

- Sve novosti vezane uz zdravstvenu ispravnost vode za piće, kontinuirano ćemo objavljivati na našim mrežnim stranicama www.viozz.hr te molimo sve da iste prate - kažu iz vodovoda.