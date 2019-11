Vodu u Splitu i okolici treba prokuhavati, zamutio se izvor

Prema prvim analizama s terena voda iz gradskog vodovoda je kemijski i mikrobiološki ispravna za piće.

- O rezultatima Laboratorija za pitke vode tvrtke Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju, navodi se u priopćenju.

Povećana razina mora u Splitu i Pločama

Na mareografskim postajama u Splitu i Pločama u srijedu je izmjerena ekstremna razina mora, priopćeno je iz Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Mareografska postaja u Splitu izmjerila je u 4,02 sata razinu mora od 1.515 metara iznad mareografske nule, to jest 91.1 centimetar iznad srednje razine mora.

- To je najveća razina mora izmjerena od 1955. godine, od kada je ta postaja počela s kontinuiranim mjerenjima. Mareografska postaja Ploče je u 3,29 sati izmjerila razinu mora od 2.128 metara iznad mareografske nule, to jest 88.7 centimetara iznad srednje razine mora. To je najveća razina mora izmjerena od 2002. godine, od kada je ta postaja započela s kontinuiranim mjerenjima, priopćili su iz Hrvatskoga hidrografskog instituta.