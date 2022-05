Vojni analitičar otkrio kakva sudbina čeka zarobljenike u Azovstalu: Među njima i Hrvati

Vojni analitičar Ante Kotromanović komentirao je za Večernji situaciju u Ukrajini te hoće li pad Mariupolja biti olakšanje za Rusiju ili još veći motiv Ukrajincima za obranu svoje zemlje. Mariupolj se od ruskih napada branio 82 dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Još jedna ružna stranica europske povijesti. Borba za Mariupolj slična je Vukovaru, Srebrenici... Ostat će upamćen po odlučnom i fanatičnom otporu manjeg broja branitelja te po tisućama poginulih i raseljenih civila i potpuno uništenom gradu. No, vojnički rečeno, on je pao već i prije 30. dana ratne agresije na Ukrajinu. Oni najfanatičniji borci, poput zapovjednika bojne Azov, još uvijek se nisu predali, a nadam se da će se preživjeli spasiti - naglasio je Kotromanović.

Mariupolj je za ruskog predsjednika Vladimira Putina, političko i vojno vodstvo, kaže vojni analitičar, bio veliki herpes.

- Mariupolj je pokazao nemogućnost osvajanja velikih gradova, sporost u ofenzivi, loše planiranje. A dovukli su najbolje postrojbe. To je sigurno ruski ožiljak i u njihovoj vojnoj povijesti. S druge strane, to je i olakšanje za obje strane. Bio je to veliki stres i za ukrajinsko vodstvo jer znali su da su ljudi u okruženju. Mariupolj je za njih ispunio vojnu zadaću jer zadržali su jake ruske snage te omogućili bolju obranu mjesta oko Mariupolja - kazao je.

Otkrio je i koje su najveće slabosti ruske vojske.

- Definitivno je postojao problem ofenzivnog planiranja, uporabe oklopa u naseljenom mjestu, usklađenog djelovanja oklopa i pješaštva. To su sve vojni časnici koji su završili odlične ruske akademije, no njihove tehnike su zastarjele. Putin je vjerojatno bio involviran u mnoge stvari. Vidjeli smo velike probleme u sustavu zapovijedanja, posebice na samom početku agresije. Ako se i miješao, to nije mnogo pomoglo ruskim snagama na terenu - otkrio je vojni analitičar Kotromanović.

Putin je zajamčio da će se prema ukrajinskim vojnicima iz Mariupolja odnositi prema međunarodnim zakonima. Kotromanović pak smatra da se Putinu ne može vjerovati.

- Vidjelo se da se i u ruskom parlamentu traže glave ukrajinskih branitelja. Pripadnici bojne Azov bili su im crvena krpa, a stalno ih optužuju za nacizam. Pružili su im velik otpor pa će vjerojatno mnogi zapovjednici biti bijesni bude li se Azovce tretiralo na spomenuti način - kazao je.

Otkrio je i kakva će biti moguća sudbina ukrajinskih vojnika i Azovaca koji su se predali ruskim snagama.

- Siguran sam da je dio boraca ostao u čeličani te će vjerojatno dio koji se ne želi predati pokušati pobjeći na slobodan teritorij. A svi koji nisu evidentirani, snimljeni odnosno prikazani na televizijama vjerojatno će biti likvidirani - rekao je.

Podupire, kaže, ulazak Finske i Švedske u NATO.

- Je li ovo bilo pravo vrijeme za njihovo približavanje NATO-u, o tome se može raspravljati. Kad sam bio ministar, oni su uvijek pozivani na sastanke ministara obrana, no oni tada nisu iskazivali interes. Sada osjećaju prijetnju i strah. Rusi imaju veliku averziju prema NATO-u iako on neće nikad ratovati protiv njih niti ima takve planove - kazao je.

Najčitaniji članci