Vojni analitičar: 'Ukrajinci nisu izgubili inicijativu. Ono što se sada ne vidi je najvažnije...'

Ukrajinska vojska nije izgubila inicijativu, tvrdi vojni analitičar Ivica Mandić koji je za Dnevnik Nove TV komentirao ratno stanje u Ukrajini.

- Poslije velikih napadnih operacija naprosto dođe vrijeme kad morate zamijeniti borbeni postroj snaga, morate izvući van ono što je bilo u ratnim operacijama. Postrojbe se moraju odmoriti. Inače, jedna od posljedica je PTSP, nama dosta poznat. Ne smijete ljude držati u ratnoj psihozi previše vremena - rekao je Mandić te naveo da su dodatni razlozi promjena uvjeta i klima.

- Ono što se sada ne vidi je najvažnije za planiranje bojnog polja. Prikuplja se sve i u onom trenutku kad zaključe u Ukrajini da je prigoda dobra, onda će je sigurno iskoristiti - dodao je.

Rusi se povlače iz Hersona?

- To je jedna točka ratnog zločina i to najtežih kvalifikacija. Iz tog razloga, nema ni razloga da ukrajinske snage vrše napadne operacije na tako teškom terenu, onakve kakve smo vidjeli kod Harkiva, nego da drže stalan pritisak na ovaj dio ruskih oružanih snaga na zapadnoj obali Dnjepra i one se povlače - dodao je.

- Pitanje povlačenja je posebno teška stvar kad vojnici to rade. Izuzetno je opako izvući vojsku, sigurno neće izvući vojnu tehniku, a hoće li je uništititi? To je jedno pitanje. Ogromna tehnika će ostati sa strane, vojnici ne - rekao je Mandić.

Stiže zima

Mandić je naveo da ako zima bude oštra, nastat će operacija velikih razmjera manevarskog rata.

- Ratne operacije su onda u izuzetno teškim uvjetima kretanja. Intenzitet uporabe manevra će opasti, čekat će se vrijeme pogodno za kretanje oklopnih snaga - otkrio je.

Raketiranje civila

- To je teroristička uporaba krstarećih i balističkih raketa da bi se, nešto što je nastalo između dva svjetska rata, slomila volja stanovništva Ukrajine. To nitko nije do sada uspio u povijesti, ne vjerujem ni da će oni iako su dosad ispalili 3500 krstarećih raketa - istaknuo je vojni analitičar.

- Terorizmom da ćete zaplašiti narod koji brani svoju slobodu je nešto što ozbiljan svijet ne uzima u ozbiljna vojna razmatranja - dodao je.

