Helikopter se srušio u istočnoj Bosni: Nitko još ne zna čiji je...

U okolici Bratunca u istočnoj Bosni u ponedjeljak se nešto iza 13 sati srušio helikopter a na mjesto nesreće upućene su spasilačke ekipe koje pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo, potvrđeno je u popodnevnim satima iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske.

Prema dostupnim informacijama letjelica se srušila kod mjesta Konjević Polje, a potvrđeno je jedino kako nije riječ o helikopteru iz sastava mirovnih snaga Europske unije (EUFOR).

Iz EUFOR-a su posredstvom Twittera objavili kako su informirani o incidentu kojega su opisali kao "tragični događaj" te kako i njihovi vojnici pružaju pomoć spasiocima.

"Možemo potvrditi da su sve EUFOR-ove letjelice na sigurnom i na broju", priopćeno je iz zapovjedništva EUFOR_a u Sarajevu.

EUFOR is saddened to hear of the accident involving a helicopter. We can confirm that all EUFOR aircraft are safe and accounted for. The nearest EUFOR LOT is currently supporting the local

authorities as they take the necessary actions following this tragic event.