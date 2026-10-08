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BRZA AKCIJA Vojni piloti hitno prevezli životno ugroženu trudnicu iz Splita u Zagreb

Piše 24sata,
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BRZA AKCIJA Vojni piloti hitno prevezli životno ugroženu trudnicu iz Splita u Zagreb
Foto: MORH/ILUSTRACIJA
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Iz posade HRZ-a istaknuli su da svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost, a da je ona još veća kada je riječ o trudnici...

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) danas su helikopterom prevezli životno ugroženu trudnicu iz Kliničkog bolničkog centra Split u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, gdje je nastavila liječenje.

U hitnom medicinskom prijevozu sudjelovala je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a, a korišten je helikopter Mi-171Sh.

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Helikopter je u 14:02 poletio iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema KBC-u Split, gdje je preuzeo trudnicu i medicinski tim. U 15:25 sletio je na helidrom Kliničke bolnice Dubrava, gdje je pacijentica predana liječnicima na daljnju skrb.

Hitni prijevoz zbog životne ugroženosti

Iz posade HRZ-a istaknuli su da svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost, a da je ona još veća kada je riječ o trudnici.

Helikopter je angažiran na zahtjev nadležnih službi kako bi se pacijenticu što brže prevezlo u bolnicu u kojoj joj se može pružiti potrebno liječenje.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo redovito sudjeluje u hitnim medicinskim prijevozima na zahtjev nadležnih institucija, pomažući zdravstvenom sustavu u prijevozu pacijenata kojima je potrebno hitno liječenje u drugoj bolnici.

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