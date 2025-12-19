Vojnik htio Andreju i Marijana dočekati s rotirkama. Pomagača razotkrivaju poruke: 'Večeras?'

Pomagač u dvostrukom ubojstvu, Fran Radinović, par dana nakon uhićenja u lipnju policiji je sve priznao. Šest mjeseci nakon, kako piše u optužnici, drži se teze da je vojnik Matija Mašala prijetio da će mu ubiti djevojku i roditelje ako mu ne pomogne ubiti Andreju K. i Marijana C. Dan prije likvidacije, 12. lipnja, Mašala i Radinović došli su kod Andrejinog bivšeg, Andreja Bajca, u kuću iza Sesveta. To tvrde i Radinović i Bajčeva djevojka koja je s živjela s njim i njegovim roditeljima. To otkrivaju i poruke.

Radinović, prema optužnici, oko 16 sati dan prije ubojstva poslao Mašali poruku 'Večeras?', na koju Mašala odgovara 'Da'. Tri sata kasnije, Mašala zove Bajca. Te poruke svakako bacaju novo svjetlo na to koliko je Radinović znao unaprijed. Nakon toga, Mašala i Radinović se dva puta čuju telefonom. U četiri terabajta podataka, istražitelji su pronašli dovoljno da posumnjaju u njegovu priču.

Zagreb: Policija dovela osumnjičenog Andreja B. na pretres kuće | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema svjedočenju Bajčeve djevojke, ona, Bajac i njegovo i Andrejino dijete su bili u Velikoj Gorici. Bajca je zvao Mašala i pitao kad će se vidjeti. Bajac mu je rekao da ne zna, na što je Mašala odgovorio da će ga Radinović i on sačekati ispred kuće, a u međuvremenu će prošetati psa. Kad su stigli oko 21:30, govori Bajčeva djevojka, Mašalina Mazda je bila u njihovom dvorištu, a Radinović i on su dolazili ulicom. Uzela je dijete i otišla u kuću. Mašalu je, kako piše u optužnici, vidjela par puta i upoznala ga je preko Bajca. Radinovića je poznavala iz viđenja i znala je da se druži s Mašalom. I tad su, kako svjedoči Radinović, Mašala i Bajac razgovarali o tome što bi trebalo napraviti da se 'Bajcu riješi problem oko bivše i njenog partnera'. Spominjali su i automobil Subaru, dijelove Forda te svotu od 20 tisuća eura.

Zagreb: Policija pretražuje kuću bivšeg supruga žene ubijene na Markuševcu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Htio ih prvo ustrašiti

Radinoviću to nije bilo previše čudno jer ih nije pozorno slušao, a već od prije je znao da Bajac ima problema s Andrejom. Kako je rekao istražiteljima, Mašala ga je polako 'uvodio' u Bajčevu situaciju s bivšom suprugom. Sam Bajac, prema iskazu, im je govorio da je Marijan narkoman, neki kriminalac i da mu Andreja ne da da viđa dijete. Mašala je, svjedoči Radinović, ranije predlagao plan da se Marijana i Andreju zastraši. Imao je, prema optužnici, ideju da ih zaustavi u službenom automobilu s rotirkom na nekom šumskom putu ili zabačenoj cesti i malo ih ustraši.

Zagreb: Nakon ispitivanja, uhi?enog vojnika prebacili nazad u pritvor | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Radinović tvrdi da je sve to vrijeme mislio da samo pričaju i da nisu ozbiljni. Nakon tog susreta u Bajčevoj kuću dan prije ubojstva, kako tvrdi Radinović, Mašala je u automobilu na putu kući govorio kako Bajčev problem 'treba riješiti'. Navodno je bio agresivan i prijetio mu ubojstvom njegovih roditelja i djevojke ako mu ne pomogne u likvidaciji. U toj vožnji je od njega tražio i da mu oblijepi motor trakom te da mu da cijev od svog HS Echalon pištolja. Balističari su utvrdili da je Mašala tu cijev namontirao na svoj službeni pištolj i onda ubio nesretni mladi par. Nakon tog razgovora, odvezao ga je kući i opomenuo da nikome ne govori za razgovor.

'Htio sam da me snime kamere'

Sutradan su se našli na kebabu, prije 12 sati. Oko 12 sati i 40 minuta, nadzorne kamere su snimile Radinovića koji u svom plavom BMW-u dolazi do Mašaline zgrade, a potom i kako Radinović odvozi Mašalin motor dok on za njim hoda. Radinović je Mašali dao svoju cijev pištolja, a Mašala Radinoviću narančastu traku i poslao ga u jedan trgovački centar da mu oblijepi motor. Kamere tog centra su zabilježile Radinovića oko 14 sati. Snimljen je i u garaži trgovačkog centra kako lijepi traku po motoru u nadi da će biti neprepoznatljiv. Nakon toga, prema optužnici, pola sata šeće po trgovačkom centru. Sam Radinović kaže da je znao da će ga kamere snimiti i da se namjerno tako kretao jer je htio ostaviti nekakav trag o ubojstvu koje će se dogoditi četiri sata kasnije. Sve to vrijeme još uvijek može odustati i otići na policiju. Ali to ne radi. I zato je optužen za pomaganje u dva teška ubojstva. Dovoljno je rano znao da će se dogoditi i mogao je nekome nešto reći. Odustati je mogao i Mašala, ali nije.

Drugi uhi?eni, za kojeg se sumnja da je pomogao vojniku u ubojstvu, priveden u državno odvjetništvo | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uzeo ključ auta

Mašala mu je nakon toga poslao mapu s rutom kojom bi trebao doći do ulice u blizini Črne vode i čekati ga. Mašala je, prema snimkama nadzornih kamera, iz Sesveta krenuo oko 16 i 30. Radinović ga je čekao preko sat vremena, a usput je pričao sa čovjekom ispred čije kuće su se trebali naći. To će se pokazati kao jedna od mnogobrojnih grešaka koje su, na sreću, napravili. Mašala je došao u svojoj Hondi, preuzeo motor i rekao Radinoviću da sjedne u automobil iz kojeg je uzeo ključ da se ovaj ne može odvesti. Uskoro je čuo nekoliko pucnjeva, a kad se Mašala vratio, skinuo je trake s motora i odvezao ga do Mašaline zgrade u Sesvetama. Ključ je ubacio u poštanski sandučić Mašaline djevojke i vratio se u roditeljsku kuću u Samoboru. Javio je djevojci da neće doći u njihov stan i onda joj se prestao javljati sve do kasno navečer kad joj je rekao da je umoran i da ide spavati. Istovremeno je kod njega bila njegova prijateljica, isto zaljubljenica u motore, i planirali su izlet. Otišli su i u restoran te se u kuću u Samoboru vratili oko 23 sata. Otišli su spavati, a iduće jutro su se probudili oko 7 i 30. Oboje su imali propuštene pozive od Mašale, a Radinoviću je poslao i poruku da su kod njegovih roditelja došli policajci i tražili Mašalin motor.

Drugi uhi?eni, za kojeg se sumnja da je pomogao vojniku u ubojstvu, priveden u državno odvjetništvo | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zvao majku

Njegova djevojka je, prema optužnici, istražiteljima rekla da se Mašala i Radinović poznaju od kolovoza 2024., a upoznali su se na nekom moto susretu. Radinović je prije COVID-a imao obrt za popravljanje bicikala kojeg je zatvorio. 2023. se zaposlio u tvrtki koja se bavi prodajom softwarea, ali od kraja 2024. je nezaposlen. U manje od godinu dana koliko je Radinović poznavao Mašalu, nije ga upoznao sa svojom djevojkom. Znala je, kako stoji u njenom iskazu, da igraju igrice skupa preko PlayStationa, ali nije čula o čemu pričaju jer je Radinović imao slušalice. To igranje se intenziviralo u svibnju i lipnju, kad je ubojstvo planirano i počinjeno. U nedjelju nakon ubojstva su bili skupa, a Radinović se navodno ponašao neobično. Kako stoji u optužnici, cijelu nedjelju nije htio izaći iz stana, a u ponedjeljak je s njom kratko prošetao psa i brzo se vratio u stan. Tvrdi i da je bio jako tih, a na svako njeno pitanje bi rekao 'dobro'.

Njegova majka, kako stoji u optužnici, rekla je istražiteljima da ju je nakon 12. lipnja zvao par puta dnevno, što nije uobičajeno. Navodno joj je govorio da bi bilo dobro da ostane kod kuće. Dan nakon ubojstva ga je pitala što mu je jer je primijetila da je potišten, a on joj je odgovorio da ga ništa ne pita.

Kod sebe je imao i cijev kojom je ubojstvo počinjeno, Mašala mu je rekao da ju uništi, ali nije. Predao ju je policiji par sati nakon uhićenja. Nije poznavao ni Andreju ni Marijana.

Zagreb: Policijski očevid još uvijek traje gdje su sinoć u ulici Črna voda ubijeni muškarac i žena | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vojnik zvao bivšeg

Prema iskazu Bajčeve djevojke, Mašala je nazvao Bajca na dan ubojstva oko 19 i 20, dakle svega sat vremena nakon ubojstva. Pitao ga je hoće li se sutradan ići voziti motorima, na što mu je Bajac rekao da će se još čuti oko toga, pa je djevojka intervenirala i rekla mu da se ne može ići voziti jer dijete ima priredbu na koju idu. U isto vrijeme je Mašala zvao i Radinovića ali se ovaj nije javio.

Zagreb: Bivši suprug ubijene Andreje odveden nakon ispitivanja u Državnom odvjetništvu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mašala je večer prije uhićenja poslao poruku Bajčevoj djevojci s pitanjem kako je Andrej. Ona mu je odgovorila da je dobro, da je bila djelatnica iz Centra za socijalnu skrb i da je sve dobro prošlo. I to nije jedini put da su se čuli taj dan. Prema optužnici, Mašala je Bajca zvao i oko 11 ujutro na dan ubojstva, kad je bio s Radinovićem na kebabu. Pričali su skoro dvije minute. Tu su dvije poruke koje mu je poslao dok je skriven čekao u garaži da Marijan i Andreja izađu te komunikacija nakon ubojstva preko Instagrama. Preko mobitela su, prema optužnici, doznali i kad je Mašala došao do Ureda predsjednika u kojem je radio, a vidi ga se i na nadzornim kamerama.

Privedeni vojnik bio je u Počasno-zaštitnoj bojnoj na Milanovićevoj inauguraciji | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Došao na sprovod

Zanimljivo je i da su Bajcu, koji je na sudu tvrdio da ima prihode od 400 eura, oduzeli sedam iPhone mobitela, od koji je jedan na ime njegove djevojke ali se on njime koristi. Dan nakon Andrejinog sprovoda na kojem se pojavio, njegov otac je nazvao Andrejinog oca. On je istražiteljima rekao da je Bajčev otac poziv počeo s upozorenjem da se poziv snima. Nije ga to začudilo jer je i Bajac uvijek snimao razgovore s Andrejom. U subotu su molili da im dovedu unuku, što su Bajčevi odbili. Na kraju je intervenirao Centar. Iako su informacije o USB-u kojeg je Andreja čuvala u maketi automobila do sad bile neslužbene, doznajemo da je taj USB policija zaista pregledala i da se nalazi na popisu dokaza, međutim, u optužnici ne pišu detalji što je na njemu. Detaljno je opisano i kako je Bajac zamjenom automobila i prodajom dijelova došao do 20 tisuća eura za Mašalu već u svibnju, dakle prije ubojstva. Dan ranije je snimao Marijana kako bi snimku poslao Mašali da zna koga treba ubiti, a u vrijeme ubojstva se slikao s djetetom i djevojkom kod kuće u Sesvetama, da ima dokaz da nije bio na mjestu zločina.

Zagreb: Bivši suprug ubijene Andreje doveden na ispitivanje u Državno odvjetništvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vojnik je rizik

Tužitelji su zatražili produljenje istražnog zatvora zbog težine kaznenog djela odnosno dva teška ubojstva, neometanog provođenja istrage i procesa, ali i opasnosti od ponavljanja djela. Naime, Mašala je profesionalni vojnik, ima iza sebe obuku, zna rukovati oružjem, ali više nije u vojsci. Tužitelji tvrde da zbog toga postoji opasnost da bi on na slobodi svoje vještine mogao nuditi raznim kriminalnim skupinama za novac. Da je u stanju oduzeti nekome život za novac se vidi iz optužnice. I Radinović zna rukovati oružjem. Tu je i element sigurnosti Andrejine i Marijanove obitelji, ali i građana Zagreba. Tužiteljstvo vjeruje da su likvidaciju napravili u stilu plaćenih ubojica krim organizacija, što je kod građana izazvalo strah i ogorčenost. Iste osjećaje osjećaju obitelji žrtava, pa je jedan od argumenata tužitelja i taj da bi građani i članovi obitelji mogli imati razne reakcije.

Zagreb: Nakon ispitivanja, uhi?enog vojnika prebacili nazad u pritvor | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Niske pobude, brutalan način

Istražni zatvor produljen je i Bajcu, a za njega tužitelji tvrde da je pokazao upornost i kriminalnu volju, da je potaknuo na femicid i teško ubojstvo iz niskih pobuda, na brutalan, podmukao i bešćutan način. I kod njega u optužnici spominju uznemirenost javnosti. Tvrde da je tijekom i nakon ubojstva postupao bezobzirno, bešćutno i na temelju patološke mržnje prema Andreji koju vide u činjenici da joj je došao na sprovod. Tu je i izdaja njenih roditelja koji su ga primili u svoj dom, a on je, prema optužnici, naručio ubojstvo njihove kćeri. Tužitelji vjeruju da se mogu očekivati burne reakcije ako ga se pusti na slobodu. Sud je prihvatio njihove argumente pa je Bajac ostao iza rešetaka.