Vojska sanira ulice Zagreba već drugi dan: 'Dajete nam snagu!'

I drugi dan zaredom hrvatski vojnici su uzeli lopate u ruke i prionuli poslu kako bi sanirali materijalnu štetu u Zagrebu. U nedjelju u jutarnjim satima Zagreb je zatreslo nekoliko snažnih potresa, a najjači je bio bio onaj u 6.24 čija je magnituda bila 5.5 po Richteru. Oštećeno je više od 600 zgrada, brojni krovovi i fasade zatrpali su ceste.

U roku od sat vremena na terenu su se pojavili hrvatski vojnici koji su odmah prionuli poslu kako bi što prije sanirali materijalne štete, a istim tempom radilo se i danas kada je više od 170 pripadnika Hrvatske vojske marljivo čistilo ulice glavnog grada Hrvatske. Bile poplave, požari ili potresi, hrvatska vojnici su uvijek tu za svoj narod.

Trenutno se nalaze na području Gornjeg grada, Zelenog vala i Ilice, a očekuju radove i u Bogovićevoj ulici te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

- Prioritet nam je bio raščistiti glavne prometnice u užem i širem središtu Zagreba što smo jučer u rekordnom roku i uspjeli napraviti. Danas ulazimo i u haustore i izvlačimo šutu kako bi stanari mogli nesmetano funkcionirati - rekao je zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade, brigadir Dražen Ressler i kazao kako se tijekom današnjeg dana, očekuje i završetak svih radova.

- Izražavam žaljenje zbog svega što se dogodilo u gradu Zagrebu. Imovinu ćemo popraviti, to će se riješiti, ali nakon ovoga najbitnije je da se fokusiramo na onaj najveći i najbitniji problem koji sada imamo, a to je koronavirus. Moramo se zaštititi i bez obzira na to koliko nam je možda sad teško u ovim uvjetima, ostanite doma. Zaštitite sebe kako biste zaštitili i druge, svaki pojedinac je bitan i mislim da se na to trebamo jako fokusirati. Hvala svim građankama i građanima na iskazanom poštovanju prema Hrvatskoj vojsci, to smo susretali svakodnevno na ulici, prilaze nam, čestitaju i zahvaljuju, to nas pokreće i daje nam snagu na za dalje, ponosni smo. Sve ćemo uspjeti, sve ovo će proći, bitno je da se držimo zajedno - kazao je brigadir Ressler.

Zapovjednik 1. motoriziranog voda Gardijske mehanizirane brigade, poručnik Mihovil Šarić priznao je kako su on i njegove kolege izrazito motivirani da se nastala šteta u gradu Zagrebu sanira u što kraćem vremenskom razdoblju.

- Radit ćemo dokle god je potrebno, ako treba od 0 do 24 sata. Motivirani smo i spremni za rad, naravno to sam i očekivao od nas hrvatskih vojnika i vjerujem da će sve proći u redu - rekao je poručnik Šarić.

Na kraju, poruka Zagrepčanima je samo jedna: Ovo su teška vremena, ali nema razloga za strah. Mi kao hrvatski narod pokazujemo najveću snagu u ovakvim najtežim nedaćama. Sve možemo zajedno.

Podsjetimo, pripadnici Hrvatske vojske u okviru pružanja pomoći građanima Zagreba, u nedjelju, 22. ožujka sudjelovali su i u preseljenju nedonoščadi i opreme iz Petrove bolnice. Također, ispred bolnice Dr. Fran Mihaljević Hrvatska vojska podigla je tri šatora.

