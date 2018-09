Vojska se povlači s požarišta: 'Bura se smirila, sve je dobro'

Sveukupno 50 pripadnika kopnenih snaga sa šest motornih vozila u petak ujutro napustilo je požarište na Pelješcu, a njih 52 i sedam motornih vozila oko podneva će se povući s požarišta u Kuli Norinskoj kod Metkovića, zračne snage nisu angažirane, a tijekom dana predviđeno je protupožarno izviđanje opožarenih područja te će se, sukladno stanju na požarištima, preusmjeravati na kritična područja, izvijestili su u petak iz Ministarstva obrane.

Na požarištima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Kula Norinska, Čilipi, Orebić) u četvrtak je bilo angažirano ukupno šest protupožarnih aviona (po tri kanadera i tri Airtractora), dok je helikopter Mi-8 MTV prevozio smjenu posada na relaciji Zemunik-Dubrovnik.

Letačke posade cijeli su dan provele na požarištima, a zapovjednik voda Airtractora bojnik Danijel Kos rekao je kako na kraju protupožarne sezone uistinu provode dosta vremena u zraku.

- Najvažnije je da su sva požarišta u najvećoj mjeri stavljena pod nadzor, nema plamena, još neki krakovi izdimljavaju, ali bura se smirila pa ne bi trebalo biti problema. U povratku sa požarišta gdje smo ostali skoro do mraka, slika s požarišta je povoljnija od one koju smo zatekli ujutro i to nas veseli jer olakšavamo posao i zemaljskim snagama, našim kolegama vojnicima i civilnim vatrogascima koji ostaju preko noći pazeći i čuvajući rubne krajeve opožarenog područja - rekao je Kos.

Uz zračne snage, na požarištu u Orebiću bilo je angažirano 102 pripadnika sa šest motornih vozila, a u Kuli Norinskoj kod Metkovića 52 pripadnika i sedam motornih vozila.

