Nakon nekoliko dana primirja, novi sukob predsjednika države Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića, a sve nakon što je vojska poslušala vrhovnog zapovjednika te novinari nisu pušteni u vojarnu u Našicama, iako ih je tamo pozvao MORH.

Ispred ulaza bili su pripadnici vojne policije umjesto matične postrojbe, ministar koji je trebao biti na svečanom ispraćaju hrvatskih vojnika u NATO operaciju na Kosovu, okrenuo se i vratio za Zagreb, jer, kažu u MORH-u, nije imao uvjeta za rad. Naime, bilo je predviđeno samo obraćanje predsjednika države, ne i ministra i zapovjednika kontingenta.

- Hrvatska vojska je iznad svih nas političara. Svi smo prolazni, a ona će biti tu dok je Hrvatske. Nisam otišao u našičku vojarnu jer ne želim sudjelovati u igrokazu gospodina koji, nažalost, ne razumije prve dvije rečenice - objavio je Mario Banožić na Facebooku.

Milanović se oglasio nakon svečanosti ispred vojarne i Banožićev potez okarakterizirao kao manevar kojom se manipulira.

- Najavio se, a kao zadnji sitni tat, zadnji šibicar, nije se pojavio. Ostavio je na cjedilu svoje ljude. Ne dopuštam zulum vojske, iskaljivanje na časnicima s lažnim obrazloženjem, kao što s lažnim obrazloženjem lete i Pilatusi. Ovo je prostor koji ima poseban senzibilitet i neću dozvoliti HDZ-u nikakve spletkice unutra - ustvrdio je Milanović navodeći kako će i ubuduće na ovakvim događajima biti isključena dnevna politika.

Jurio na vruću janjetinu

Potom je secirao Banožićev let vojnim avionom u vrijeme godišnjeg na relaciji Zadar - Zagreb.

- Hitno je letio da mu se ne bi ohladila janjetina u Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, a let najavi dan ranije. Ako to ne smeta njegovim kolegama, koji se voze šinobusom, terezinskom i autom, neću prigovarati. Ali da se to radi bez ikakvih pisanih tragova, na kojima on uporno, protuzakonito i neinteligentno inzistira kad sam ja u pitanju, da bi se ukrcao u Pilatus, koji je dvosjed, kao zadnji tat te da bi ga piloti kao taksi prebacili, to je grozno - rekao je Milanović.

Naveo je kako je Banožić davao besplatno i protuzakonito topovnjače, napominjući kako se preko toga prešlo kao da se nije ni dogodilo. Onda se ukrcao u borbeni zrakoplov bez dokumentacije..

- Pokušaj prevare, ali neuspješan. Kao što je i njegovo školovanje bilo neuspješno - ustvrdio je Milanović navodeći da on kod korištenja transportnih sredstava ima popratnu dokumentaciju.

Crveni barun ili sivi seljak

- Ovo nije igrokaz nego grčka drama. Zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda iz aviona roknuo karabinom na putu, mlađan lovac Mario Manfred von Richthofen, Crveni barun odnosno sivi seljak - izjavio je predsjednik države.

Milanović je kazao kako se ne sjeća da je njega ikad Ratno zrakoplovstvo zvalo "kao turistička agencija" i tvrdi i da je glasnogovornica MORH-a, mimo načelnika Glavnog stožera, zvala zapovjednika i pitala može li reći da je Banožić letio na njihov poziv. Ovakve situacije, ponovio je, gledat ćemo dok Plenković ne privede Banožića k nozi i ne riješi pitanje umirovljenog zapovjednika Počasno-zaštitne bojne Elvisa Burčula.

Svečanost bez medija - nedopustivo

Vojnog analitičara portala Obris.org Igora Tabaka ne čudi što je ispred vojarne bila vojna policija, koja napominje samo radi svoj posao.

- Drugo je pitanje rezona kojim su im izdane naredbe i koji je u ovom slučaju gotovo antidemokratski - rekao je.

Onemogućavanje novinarima da nazoče svečanom ispraćaju vojnika u NATO operaciju KFOR smatra nedopustivim potezom u demokratskoj državi, u kojoj se poštuju civilno-vojni odnosi zapadnog stila, a koji su ovim potezom unazađeni. Napominje kako je to jako loša nova praksa koja kod nas dugo nije viđena.

- Zatvarati djelovanje čitavog obrambenog sustava pred očima javnosti je jedno ozbiljno smanjivanje razine transparentnosti u državi. To je praksa koja nije viđena već dugo godina. To je loše za puno različitih razina, a taj način ponašanja šteti Hrvatskoj i obrambenim sustavu. Tu se miješa obrambeni sustav i politika na jedan čudan način, koji je za Hrvatsku kao državu i društvo loš - rekao je Tabak.