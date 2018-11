Voli jesti metal: U trbuhu joj pronašli prsten, ukosnice, igle...

Liječnici u Indiji ostali su zatečeni kada su iz ženinog trbuha izvadili nekoliko desetaka predmeta, uglavnom metalnih, uključujući narukvicu, prsten i ukosnice.

Žena imena Sangita došla je u bolnicu zbog jakih bolova u trbuhu. Nakon nekoliko pregleda, na rendgenu su doktori vidjeli da u trbuhu ima nekoliko desetaka stranih tijela, odnosno metalnih predmeta. Smatraju da je žena gutala predmete tijekom određenog perioda.

- Njezin trbuh je postao tvrd kao kamen. Rendgen je pokazao da u trbuhu ima veliku kvrgu - rekao je doktor Nitin Parmar, kirurg u Civilnoj bolnici Ahmedabad u Indiji.

