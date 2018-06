'Volio bih da me moji ljudi slušaju kao Kima njegovi ljudi'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da želi da ga "njegovi ljudi" slušaju na isti način na koji Sjevernokorejci slušaju svog vođu Kim Jong-una, piše The Hill.

- On je glava države. I mislim, on je čvrsta glava. Ne dopustite da itko misli nešto drukčije. On govori i njegovi ljudi ustanu i pozorno slušaju. Želim da moji ljudi naprave isto - rekao je Trump.

Iz njegove se izjave međutim nije moglo zaključiti na koga je točno mislio kada je rekao 'moji ljudi'. Kada su ga novinari pritisnuli da objasni što je htio reći Trump je rekao da je bio sarkastičan te da se šalio.

'Problem je uglavnom riješen'

Dodao je i da s Kimom ima 'dobru kemiju', a razmijenili su i brojeve telefona.

- Riješio sam ovaj problem, ovaj problem je uglavnom riješen - kazao je novinarima u Bijeloj kući.

- Dao sam mu izravni broj telefona na koji me može nazvati ako bude bilo kakvih poteškoća..., ja mogu njega nazvati, dakle u kontaktu smo. To je jako dobro - rekao je Trump.

Nakon kritika koje su uslijedile proteklih dana, Donald Trump je ustvrdio da je povijesni sastanak s Kim Jong Unom, održan 12. lipnja, omogućio pokretanje "značajnog procesa provjere" uklanjanja sjevernokorejskog arsenala.

Na pitanje novinara o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji, Trump je odgovorio: "Ne želim da nuklearno oružje uništi vas ili vašu obitelj".

- Kad sam stigao onamo, ljudi su mislili da ćemo vjerojatno zaratiti sa Sjevernom Korejom - kazao je. Mislili su "da će Trump, kad stigne onamo, početi posvuda bacati bombe. A bilo je upravo suprotno."

- Odsad imamo jako dobar odnos sa Sjevernom Korejom - ponovio je više puta američki predsjednik u razgovoru za Fox News.