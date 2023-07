Volmut u 'Otvorenom': HERA-u i Ministarstvo gospodarstva smo već upozorili što se događa...

Hrvatski operator tržišta energije još je početkom lipnja upozorio HERA-u, kada je vidio da se događaju određeni viškovi plina tijekom svibnja, a onda i krajem lipnja kada je vidio da se situacija opet usložnjava, rekla je u sinoćnjoj emisiji 'Otvoreno' Ina Volmut, voditeljica poslovnih komunikacija u HROTE-u.

Dodala je da su upozorili HERA-u i Ministarstvo gospodarstva o onome što su primijetili.

- Cijena od 47 po MWh definirana je na temelju 15 dana koja je u tom trenutku bila tržišna cijena. Ona je danas nešto niža, ali i danas je cijena plina, ako kupujete za zimu, 55 eura. Postavlja se pitanje o količinama po kojima ste prodali. Ako je količina koja je prodana vrlo mala, onda ne možemo govoriti o velikim gubicima - rekao je Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Podsjetio je da je Vlada još prije godinu dana donijela uredbu po kojoj je prosječna cijena tada bila 41 po MWh.

- Međutim kasnije su cijene na tržištu otišle i do 350 eura. INA je prodavala taj plin po 41 euro. Krajem ožujka, kada se definiralo novo regulatorno razdoblje od 1. travnja do 31. ožujka 2024. godine to je opet bila prosječna cijena koja je definirana od strane regulatorne agencije, a odražavala se na prosječnoj tržišnoj cijeni u tom 15-dnevnom periodu. Dakle, to je cijena od 47 eura. Moramo znati da je mjesec dana možda prije toga cijena bila i 80 eura, danas je 35 eura. One variraju na tržištu. Zato i je čudna situacija da se možda proda za cent eura. Ali i tu treba vidjeti da li su svi kupci koji su mogli biti, opskrbljivači koji su kupovali, da li su svi imali pristup toj kupnji. Ako jesu i ako je ona odražavala tržišne cijene po manjim količinama onda ja opet tu ne vidim narušavanje tržišnog odnosa. Ako je svima bilo transparentno da taj dan mogu kupiti plin, a ako nikome ne treba plin pitanje je može li postići i jedan, ili dva eura - rekao je Pudić.

Foto: HRT

Voditelj Mislav Togonal upitao je tko je tvrtka koja je profitirala.

- Mi nismo ovlašteni kazati tko je to učinio, ali kada nas budu pitali oni koji imaju službene dužnosti, mi ćemo svakako to učiniti, izjavila je. Ponovila je da su to komercijalno osjetljivi podaci i da će o tome govoriti kad od njih to zatraži nadležno tijelo ovlašteno da ima uvid u te podatke. HROTE je još početkom lipnja upozorio HERA-u, kada je vidio da se događaju određeni viškovi tijekom svibnja, a onda i krajem lipnja kada smo vidjeli da se situacija opet usložnjava. Upozorili smo HERA-u i Ministarstvo gospodarstva što smo primijetili i što se događa 29. lipnja, a HERA-u s podacima za svibanj 9. lipnja - rekla je Volmut.

Vedran Špehar, pomoćnik predsjednika Uprave Plinacra, opisujući čime se Plinacro bavi kazao je da je to trgovačko društvo, operator plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske, dakle svih plinovoda na nacionalnoj razini.

- Čisto onako, samo usporedbe radi, na lokalnoj razini to su gradske plinare, odnosno operatori distribucijskih sustava. Naša je zadaća, rekao bih kolokvijalno, kao i autoceste - da osiguramo autocestu, jednake uvjete za provoz autocestom svim tržišnim sudionicima, kamionima koji se natječu na tržište, da imaju jednake komercijalne uvjete, jednake uvjete pristupa i da imaju jednake, možemo reći, posljedice, ako ne poštuju ograničenje brzine - rekao je. Potvrdio je da je skladište Okoli puno.

Špehar tvrdi da ne zna što će se sutra dogoditi i hoće li biti kadrovskih promjena u velikim kompanijama.

- Definitivno je da se ovako ne može i da će nešto biti poduzeto. Vjerujem da će biti poduzeto u dobrom smjeru jer je ovo anomalija koja se dogodila zadnjih mjesec i nešto dana. Model o kojem smo pričali je model koji već godinama živi i godinama normalno funkcionira. A za to su potrebni preduvjeti - imati odgovornost svakog pojedinog korisnika, odnosno tržišnog sudionika za svoj portfelj. Za to je potrebno imati plin, a ne ono što nam se događalo prošle zime, kazao je i dodao da je osim toga potrebno imati i prazno skladište kako bi se viškove moglo spremati. Istaknuo je i da se gradi jedno skladište te da će fazno biti pušteno u rad za dvije godine.

Predstavnici HEP-a i INA-e nisu se odazvali pozivu da gostuju u emisiji.