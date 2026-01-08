Volodimir Zelenski: Dokumenti o američkim jamstvima će biti dovršen s Donaldom Trumpom

Kao ključni dio bilo kakvog sporazuma o završetku rata, Ukrajina je tražila snažna jamstva SAD-a i drugih zapadnih saveznika da će pomoći Ukrajini ako Rusija ponovno napadne.

Ukrajinski i američki izaslanici, zajedno s koalicijom saveznika Ukrajine, ovog su tjedna pregovarali u Parizu kako bi prevladali preostale razlike u mirovnom okviru. SAD je u utorak prvi put podržao ideju pružanja sigurnosnih jamstava Ukrajini.

"Bilateralni dokument o sigurnosnim jamstvima je sada u osnovi spreman za finalizaciju na najvišoj razni s predsjednikom (Trumpom)", napisao je Zelenski na X-u.

Pozvao je da se na Moskvu izvrši jači pritisak nakon ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u srijedu, ističući da već sada treba demonstrirati ozbiljnost sigurnosnih jamstava u budućnosti.