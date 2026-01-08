Obavijesti

News

Komentari 0
BILATERALNI SPORAZUM

Volodimir Zelenski: Dokumenti o američkim jamstvima će biti dovršen s Donaldom Trumpom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Volodimir Zelenski: Dokumenti o američkim jamstvima će biti dovršen s Donaldom Trumpom
Foto: Thomas Peter

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da je tekst bilateralnog sporazuma o sigurnosnim jamstvima između Kijeva i Washington "u osnovi spreman" za završni dogovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom

Admiral

Kao ključni dio bilo kakvog sporazuma o završetku rata, Ukrajina je tražila snažna jamstva SAD-a i drugih zapadnih saveznika da će pomoći Ukrajini ako Rusija ponovno napadne.

Ukrajinski i američki izaslanici, zajedno s koalicijom saveznika Ukrajine, ovog su tjedna pregovarali u Parizu kako bi prevladali preostale razlike u mirovnom okviru. SAD je u utorak prvi put podržao ideju pružanja sigurnosnih jamstava Ukrajini.

SURADNJA VEĆ USPOSTAVLJENA Poljska je spremna primiti njemačke vojnike za osiguravanje primirja u Ukrajini
Poljska je spremna primiti njemačke vojnike za osiguravanje primirja u Ukrajini

"Bilateralni dokument o sigurnosnim jamstvima je sada u osnovi spreman za finalizaciju na najvišoj razni s predsjednikom (Trumpom)", napisao je Zelenski na X-u.

Pozvao je da se na Moskvu izvrši jači pritisak nakon ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u srijedu, ističući da već sada treba demonstrirati ozbiljnost sigurnosnih jamstava u budućnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija: Strane snage u Ukrajini bile bi legitimna borbena meta!
ODGOVOR KOALICIJI VOLJENIH

Rusija: Strane snage u Ukrajini bile bi legitimna borbena meta!

Prvi je to odgovor Rusije na sastanak 'koalicije voljnih' u Parizu u utorak na kojem su Velika Britanija i Francuska potpisale političku izjavu o namjeri budućeg raspoređivanja snaga
Dio Ukrajine u mraku nakon novog ruskog bombardiranja
SVE JAČI NAPADI

Dio Ukrajine u mraku nakon novog ruskog bombardiranja

Ruski napadi dugo su bili usmjereni na ukrajinsku energetsku mrežu, a posljednjih su se mjeseci intenzivirali
Volodimir Zelenski traži novi sastanak s Donaldom Trumpom
MIROVNI PREGOVORI

Volodimir Zelenski traži novi sastanak s Donaldom Trumpom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži novi sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon što su njihovi dužnosnici ponovno raspravljali o dvama najproblematičnijim pitanjima u mirovnim pregovorima čiji je cilj okončati rat u Ukrajini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026