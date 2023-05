Volonteri u Slavoniji satima spašavali psa: 'Nitko nije htio pomoći, tukli su je trimerom...'

Udruga Srce za šapice iz Slavonskog Broda objavila je da su ih u petak nazvali iz jedne općine kako bi im javili da je na ulici pas koji napada ljude. Njihov komunalni redar je na godišnjem odmoru, objasnili su im, nitko ga ne mijenja pa su ih molili za pomoć.

- Dolazimo vidjeti tu strašnu zvijer koja je toliko strašna da ju je jedan od seljana udario trimerom. Zvijer istrčava pred nas iz podruma napuštene kuće. Ima oko deset kilograma i toliko je gladna da je pojela četiri konzerve. Da, četiri. Skužimo odmah o čemu se radi, zvjerka ima bebe koje brani - napisali su na Facebooku.

- Okotila ih je u napuštenoj kući, ispod stepenica, a staza kojom ljudi prolaze je odmah kraj kuće. I nije agresivna, nije ni bijesna (kako smo dobili 'nalaz' od jedne gospođe iz susjedstva), samo je mama koja je u smrtnom strahu za svoje bebe. Jer zna ona što će im ljudi napraviti. I zna da ih mora čuvati od te opasne vrste - napisali su iz udruge i dodali kako su odmah postavili lovku.

No u subotu su ih opet nazvali mještani da bi javili kako je pas navodno nekoga ugrizao. Kasnije su, kažu, otkrili da to nije istina. Odmah su otišli tamo i na kraju su je uspjeli namamiti u transporter, u koji su već prebacili njene štence. To su učinili dok je ona trčala selom nakon što ju je veterinar omamio strelicom. Kujica je gotovo četiri sata trčala naokolo, a za njom su jurile volonterke udruge, zaposlenica Općine i pročelnica.

- U svim tim satima nitko iz sela nije ponudio pomoć, čak naprotiv, tjerali su nas iz svojih širom otvorenih dvorišta, da ne bi slučajno ostala kod njih. Vozači kojima smo mahale da uspore, nisu usporili. Vikali su da ju treba ubiti, a na moje pitanje zašto se ne obrate onom tko ju je izbacio odgovor je: Ma da, oni su ludi, ne možeš se njima zamjeriti.

Foto: Screenshot/Facebook

Jer prosječni Slavonac će ići trimerom, štapom, puškom na nezaštićeno biće od deset kilograma, ali ne daj Bože susjedu nešto reći. Prosječni Slavonac će na mahanje da uspori zbog psa na cesti, odgovoriti tako da će doći autom tik do psa i bijesno mu potrubiti da se makne. Samo zato što su tu svjedoci. Inače bi ju jednostavno udario i otišao, kao što se to inače radi.

Prosječni Slavonac neće gladnom psu dati hrane i vode jer "onda će ostati tu". Prosječni Slavonac neće prijeći na drugu stranu ako vidi na stazi psa koji laje. Ne, on će ići ravno na tog psa, tjerati ga, zamahivati na njega i onda vrištati kako ga je pas ugrizao. Prosječni Slavonac će iz svog dvorišta potjerati osobu koja pokušava pomoći ozlijeđenom psu. Jer što ima pomagati ‘džukeli‘.

Foto: Screenshot/Facebook

Sjedit će na stoličici ispred kuće i komentirati koje su to budaletine koje se toliko bore za jednog malog crnog džukelu umjesto da ju zatuku lopatom i riješe problem. I tako sam danas, vozeći se kući, umorna k‘o pas, ali puna srca, zaključila zašto je Slavonija siromašna. Ne zato što je pokradena ili marginalizirana.

Ti si, moja Slavonijo, siromašna i prokleta, upravo onakva kakav je tvoj prosječni stanovnik - siromašan duhom, empatijom i ljubavi i proklet toliko da ne da ni koricu kruha nedužnom biću. A Xena i bebe su na sigurnom. Malo je ljuta na nas, ali Bože moj, ni prva ni zadnja. Dat će ona nama puse za par dana - zaključili su iz udruge.

