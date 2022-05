Ursula von der Leyen najavila žestoki udarac Putinu: 'Uvodimo embargo na uvoz ruske nafte'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu predstavlja prijedlog šestog paketa sankcija Europske unije Rusiji, koji uključuje i embargo na uvoz ruske nafte.

- Jasno ću reći: To neće biti lako. Neke države članice su jako ovisne o ruskoj nafti. Ali jednostavno moramo nešto učiniti po tom pitanju. Predlažemo zabranu ruske nafte. Bit će to potpuna zabrana uvoza svih vrsta ruske nafte, morskim putem ili plinovodom, sirove ili rafinirane nafte. Pobrinut ćemo se da istisnemo rusku naftu na uredan način, na način da osiguramo alternativne pravce opskrbe i umanjimo učinak na globalna tržišta. Zbog toga ćemo prekinuti isporuku ruske sirove nafte unutar 6 mjeseci, a rafiniranih naftnih proizvoda do kraja godine- najavila je Ursula von der Leyen.

U šestom paketu sankcija također se nalazi izbacivanje Sberbanka iz SWIFT-a, sustava komunikacije o transakcijama između banaka, iz kojeg su ranijim paketima sankcija izbačene neke druge ruske banke, ali ne i najveća Sberbank, koja je obuhvaćena sada.

- To će učvrstiti potpunu izolaciju ruskog financijskog sektora od globalnog sustava- rekla je.

Na listu onih kojima Europska unija zabranjuje putovanja i zamrzava imovinu uvrštavaju se visoki časnici ruske vojske odgovorni za ratne zločine u Buči i opsadu grada Mariupolja. Predlaže se i zabrana emitiranja programa triju ruskih televizija u Europskoj uniji, kao i zabrana rada europskih računovođa, konzultanata i PR-ovaca za ruske kompanije, prenosi Večernji list. O prijedlogu Komisije će danas razgovarati Vijeće EU, u kojem se svih 27 država članica treba složiti da bi predloženi paket stupio na snagu.

- Naš je cilj jednostavan: Slomiti rusku ratnu mašineriju. Uvjeren sam da će Vijeće odmah uvesti dodatne sankcije, posebno na rusku naftu- rekao je jučer predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

