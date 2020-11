Von der Leyen: Postigli smo veći napredak s Londonom, ali preostalo je još dosta posla

Za razdoblje nakon isteka prijelaznog razdoblja potrebno je dogovoriti sporazum o budućim odnosima za koji je sve manje vremena, pogotovo što svaki dogovor mora proći ratifikaciju u EU-u i u Velikoj Britaniji

<p>U pregovorima o budućim odnosima EU-a i Velike Britanije posljednjih dana postignut je napredak, ali do sporazuma preostalo je još dosta posla, izjavila je u petak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.</p><p>- Nakon teških tjedana s vrlo sporim napretkom, posljednjih dana postignut je veći napredak u važnim područjima. To je dobro - rekla je von der Leyen na konferenciji za novinare.</p><p>Međutim, "preostalo je još dosta posla" poglavito u tri najteža područja - jednakih uvjeta u tržišnom natjecanju, pristupu europskih ribara britanskim vodama i načinu rješavanja sporova u budućem sporazumu.</p><p>Predsjednica Komisije dodala je da je u području jednakih uvjeta na tržištu postignut napredak po pitanju državnih potpora.</p><p>Međutim "i tu je preostalo nekoliko metara do ciljne crte", rekla je.</p><p>Velika Britanija je napustila Europsku uniju 31. siječnja, a do kraja ove godine na snazi je prijelazno razdoblje unutar kojeg Velika Britanija primjenjuje europska pravila.</p><p>Za razdoblje nakon isteka prijelaznog razdoblja potrebno je dogovoriti sporazum o budućim odnosima za koji je sve manje vremena, pogotovo što svaki dogovor mora proći ratifikaciju u EU-u i u Velikoj Britaniji.</p><p>Bez sporazuma o budućim odnosima, objema stranama prijeti opasnost ekonomskog šoka, što je najmanje poželjno pogotovo usred koronakrize.</p>