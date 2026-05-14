Obavijesti

News

Komentari 0
EU ŠALJE POMOĆ

Von der Leyen: Rusija napadima ismijava naše mirovne napore

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Von der Leyen: Rusija napadima ismijava naše mirovne napore
Foto: Ida Marie Odgaard

Predsjednica Europske komisije osudila je najnovije ruske napade na Kijev, u kojima je poginulo najmanje osam ljudi, te najavila isplatu prve tranše od 6 milijardi eura za jačanje ukrajinske obrane.

Rusija se "otvoreno ruga" diplomatskim naporima koji su u tijeku kako bi se mir vratio u Ukrajinu, rekla je u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, nakon što su nove brojke pokazale da je u najnovijim ruskim napadima poginulo najmanje osam ljudi. „Dok Rusija otvoreno ismijava diplomatske napore, mi nastavljamo jačati Ukrajinu“, napisala je na X-u, izražavajući žaljenje zbog „još jedne noći smrti i razaranja“. Predsjednica Europske komisije također je napomenula da se EU priprema isplatiti prvu tranšu od 6 milijardi eura kao dio zajma od 90 milijardi eura koji je odobrila Ukrajini, od čega je 60 milijardi eura namijenjeno njezinim ratnim naporima.

RAT U UKRAJINI Rusija u dva dana izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka invazije
Rusija u dva dana izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka invazije

Ova početna uplata, koja se očekuje u lipnju, bit će namijenjena dronovima i protudronskim sustavima.

Broj mrtvih u najnovijim ruskim napadima na Kijev popeo se u četvrtak na osam uz 45 ozlijeđenih, čime su dodatno smanjeni izgledi za rješavanje sukoba koji traje već više od četiri godine.

LANSIRALI 700 DRONOVA I RAKETA FOTO Masovni noćni udar na Kijev: Najmanje jedan mrtav i deseci ranjenih. Urušena zgrada
FOTO Masovni noćni udar na Kijev: Najmanje jedan mrtav i deseci ranjenih. Urušena zgrada

Rusija je lansirala 675 dronova i 56 projektila, objavile su ukrajinske zračne snage u četvrtak, tvrdeći da su oborile 652 drona i 41 projektil. Radi se o jednom od najvećih valova zračnih napada u posljednjih nekoliko tjedana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija u dva dana izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka invazije
RAT U UKRAJINI

Rusija u dva dana izvela najveći napad dronovima na Ukrajinu od početka invazije

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija od srijede lansirala više od 1560 dronova
FOTO Masovni noćni udar na Kijev: Najmanje jedan mrtav i deseci ranjenih. Urušena zgrada
LANSIRALI 700 DRONOVA I RAKETA

FOTO Masovni noćni udar na Kijev: Najmanje jedan mrtav i deseci ranjenih. Urušena zgrada

Nakon trodnevnog primirja povodom obilježavanja završetka Drugog svjetskog rata, nastavili su se žestoki ruski udari. U Kijevu traju akcije spašavanja
Ukrajinci upali u rusku zamku. Zapovjednik: Odrubite im glave
STRAVA KOD HULJAJPOLA

Ukrajinci upali u rusku zamku. Zapovjednik: Odrubite im glave

Ruska borbena jedinica postavila je zasjedu vojnicima ukrajinske 225. zasebne jurišne pukovnije na prvoj crti bojišnice kod Huljajpola u Zaporiškoj oblasti 12. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026