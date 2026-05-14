STRAVA KOD HULJAJPOLA

Ukrajinci upali u rusku zamku. Zapovjednik: Odrubite im glave

Piše Filip Sulimanec,
Ruska borbena jedinica postavila je zasjedu vojnicima ukrajinske 225. zasebne jurišne pukovnije na prvoj crti bojišnice kod Huljajpola u Zaporiškoj oblasti 12. svibnja

Ruski vojni zapovjednik naredio je svojim postrojbama da obezglave tijela dvojice ukrajinskih vojnika ubijenih u blizini Huljajpolja i izlože ih, izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine 13. svibnja, piše Kyiv Independent.

„Neprijateljski cinizam i okrutnost nemaju granica“, napisao je Glavni stožer.

Ruska borbena jedinica postavila je zasjedu vojnicima ukrajinske 225. zasebne jurišne pukovnije na prvoj crti bojišnice kod Huljajpolja u Zaporiškoj oblasti 12. svibnja, priopćila je vojska. Dva ukrajinska vojnika poginula su u bitci.

Obavještajni presretnuti podaci pokazali su da je zapovjednik ruske postrojbe izdao izravnu zapovijed svojim podređenima da odsjeku glave s tijela poginulih vojnika i postave ih na „vidljivo mjesto“ na rubu polja.

To je trebalo biti učinjeno „radi potvrde“, prema radio presretanjima. Podređeni vojnik navodno je izrazio spremnost da izvrši tu zapovijed.

Postrojba čiji su vojnici sudjelovali u činovima oskvrnuća preliminarno je identificirana, navodi Glavni stožer. Vjeruje se da je zapovjednik koji je izdao zapovijed i ranije naređivao svojim trupama da se izruguju ukrajinskim ratnim zarobljenicima.

„Oskvrnjivanjem tijela poginulih vojnika, okupatori su još jednom pokazali svoju sadističku prirodu i pretjeranu, razmetljivu okrutnost“, poručila je vojska.

„Ovo je grubo, namjerno kršenje pravila i običaja ratovanja — ratni zločin koji ne zastarijeva.“

Rusija je optužena za počinjenje brojnih ratnih zločina tijekom invazije na Ukrajinu u punom opsegu, uključujući odrubljivanje glava zarobljenim ukrajinskim vojnicima.

