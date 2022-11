Vozač Audija koji je pokosio aute u Dubravi i umalo pješaka, na sudu se brani sinkopom

Prvi smo u travnju prošle godine objavili snimku nadzorne kamere na zagrebačkoj Aveniji Dubrava na kojoj se vidi vozač Audija kako velikoj brzinom udara u nekoliko automobila parkiranih uz cestu. Audi je vozio Boško Dimitrijević, a tom je prilikom oštetio devet vozila, izlog trgovine, ugrozio živote prolaznika, te lakše ozlijedio Paška K., koji je ludom srećom izbjegao teži nalet.

- Sve je u redu, malo me samo koljeno boli. Bio sam zbunjen, pa nisam vidio ni čovjeka koji je hodao iza mene. Hitna me pregledala kada su stigli i rekli su mi da nema nikakvog loma, ali me i dalje boli - ispričao nam je Paško tog 26. travnja.

Pogledajte snimku

'Valjda mi je noga ostala na gasu'

U danima nakon nesreće razgovarali smo i s vozačem Audija.

- Ja nisam obijesni vozač, ja imam 67 godina. Ljudi su svašta napričali, ali nasreću u autu imam kameru koja me je cijelo vrijeme snimala i pratila - rekao nam je Boško.

Izvlači se na sinkopu

Dodao je da mu nije jasno što se tada odvijalo.

- Ja sam pao i valjda mi je noga ostala na gasu - smatrao je Boško.

Na naše pitanje, misli li na to da je pao u nesvijest tijekom vožnje, rekao je da je bilo tako.

Slično je kasnije ustvrdio i u istrazi, a sada će i na sudu pokušati dokazati da je tijekom vožnje imao sinkopu.

Kako piše Jutarnji list, Dimitrijeviću je ovih dana na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu počelo suđenje za prometnu nesreću koju je skrivio kršenjem propisa o sigurnosti prometa i izazvao opasnost za živote i imovinu velikih razmjera.

Tužiteljstvo za njega traži deset mjeseci zatvora.

- Ne smatram se krivim - rekao je Dimitrijević na optužbe za koje ga terete, a obranu će iznijeti na kraju postupka.

VIDEO: Tvrdi da je uzrok sinkopa

Sudsko vještačenje: Sinkopa je malo vjerojatna

Obrana je angažirala vještake koji su u sudsko-medicinskom vještačenju zaključili da je uzrok nesreće vjerojatno sinkopa , koju je mogao doživjeti neposredno prije ili tijekom nesreće jer odranije ima srčana oboljenja. No, kombinirano sudsko-medicinsko i prometno vještačenje, piše Jutarnji, baca malo drugačiju sliku. Papučica gasa bila je konstantno pritisnuta dok je auto ubrzavao, a kako je u kratkom intervalu postigao veliku brzinu, smatraju da je vozač morao biti pri svijesti.

Također, na Hitnom prijemu neposredno nakon nesreće nije spominjao gubitak svijesti.

Horvatinčić i sutkinja Šupe 'proslavili' sinkopu

Do suđenja poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću tek su rijetki znali za sinkopu, kratkotrajni iznenadni gubitak svijesti, koji je najčešće posljedica smanjenog protoka krvi u mozak.

Dijagnozu je "proslavio" Horvatinčić ustvrdivši na drugom suđenju da je neposredno prije pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par imao sinkopu.

Sutkinja Maja Šupe nepravomoćno ga je oslobodila krivnje, nakon što ga je jednom već osudila, ali na uvjetnu kaznu, no viši sud ukinuo je obje presude.

Naložili su sudu da bolje razjasni je li ili nije Horvatinčić imao sinkopu, smatrajući da to u drugom postupku nije do kraja utvrđeno, a on je iz trećeg pokušaja napokon osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora, koju već jedno vrijeme izdržava.

