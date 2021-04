Jutro nakon strašnog sudara u Dubravi.

Nema više parkiranih automobila na pločniku, na mjestu gdje je u ponedjeljak poslijepodne jureći Audi napravio krš i lom.

Pogledajte video s nadzorne kamere

Pričali smo s ljudima iz mesnice. Oni su prvi potrčali prema vozaču Audija.

Auto je bio na krovu.

- Izvukli smo ga van, jedva je stajao na nogama. Vikao je 'Što sam to napravio?!'. Bio je u potpunom šoku. Začudo, imao je samo jednu ogrebotinu kod obrve i to je to - rekli su nam.

Uživo iz Dubrave

Jurio poput metka

Isti Audi snimile su nadzorne kamere prije sudara.

Letio je poput metka tramvajskim tračnicama.

Brzinu će vještak tek utvrditi, ali i po snimkama sudara vidi se da je ona bila puno preko dopuštene.

- Bili smo iza kad smo čuli krš i lom. Izletjeli smo van i pomislili 'Ajme, koliko ih je sad poginulo'. Potrčali smo do vozača i izvukli ga. Strašno - dodali su.

- Ovdje radim sedam godina. Nisam radila za vrijeme nesreće, ali čula sam da je bilo strašno. Nije me iznenadilo. Nije normalno koliko jure ovom cestom. Bilo je samo pitanje vremena kad će biti nekakav sudara - rekla nam je djelatnica pekare.

Pogledajte video: Strašna nesreća u Dubravi

Ludu sreću imala su dvojica pješaka

Paško Krstić u to je vrijeme hodao pločnikom. Audi je razvalio auto koji je odletio u Paška.

Prošao je bez ozljeda.

- Sve je u redu, malo me samo koljeno boli. Bio sam zbunjen, pa nisam vidio ni čovjeka koji je hodao iza mene. Hitna me pregledala kada su stigli i rekli su mi da nema nikakvog loma, ali me i dalje boli - ispričao nam je Krstić.

Pogledajte video: Čudo je da nitko nije poginuo

Oni slave novi rođendan

Osim Paška Krstića, još jedan slučajni prolaznik imao je pravu sreću.

Riječ je o nepoznatom muškarcu koji je prelazio cestu. Kamera ga je snimila kako hoda pored nogostupa i pokušava uhvatiti pravi trenutak kako bi pretrčao cestu.

U trenutku kada je to odlučio napraviti, Audi se svom silinom zabio u aute, a pješak je samo brzom i spretnom reakcijom uspio izmaknuti