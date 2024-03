Vozač hitne pomoći: Istrčao sam pred šleper i spasio mu život, a on me onda divljački napao!

Još sam u šoku. Gledajte, mi smo došli na intervenciju jer je taj gospodin u kafiću tukao druge ljude. Dok je liječnik u vozilu pružao pomoć tom pacijentu kojeg je ovaj istukao, muškarac je legao nasred prometnice, gdje vozila brzo jure. Ja sam istrčao za njime, zaustavio sam šleper koji je skoro pregazio i mene i njega, pod ruku ga maknuo s prometnice i vratio se u vozilo. Ta osoba se vratila u gostionicu i nastavila tući druge ljude. Zvao sam policiju i obavijestio ih da tučnjava i dalje traje - započinje priču Josip Adamić, vozač hitne pomoći kojeg je napao isti muškarac kojem je spasio život desetak minuta ranije.

- Trebali smo krenuti s pacijentom prema bolnici, on je izašao iz kafića i došao iza sanitetskog vozila te počeo razbijati vozilo. Izašao sam iz vozila i otišao iza vidjeti što se događa, nisam znao da on udara u vozilo niti sam to mislio isprva. Kako sam prišao stražnjoj strani vozila, on je iznenada bez riječi zamahnuo prema meni i udario me u glavu. Djelomično sam se izmaknuo pa taj prvi udarac nije bio punom šakom ipak. Nastavio je dalje nasrtati na mene, a kako sam ja bio u punoj spremi što znači da imate stvari u džepovima i sav taj materijal uniforme na sebi, nisam se mogao komotnije kretati da se obranim. U jednom trenu smo pali na pod i nekoliko ljudi ga je uspjelo maknuti s mene - priča dalje Josip.

Pokretanje videa... 00:29 Napad na vozača hitne pomoći | Video: Hitna uživo 194/Facebook

I tu napad nije stao. Adamić se vratio u vozilo nakon što je napadač, 42-godišnji muškarac obuzdan. Stavio je vozilo u prvu brzinu i krenuo u bolnicu jer je u vozilu još uvijek bio 27-godišnji muškarac kojeg je Adamićev napadač prvog prebio. Napadač se otrgnuo muškarcima koji su ga držali i bacio se na haubu vozila hitne pomoći kojeg je vozio Adamić.

- Ja sam naglo zakočio, na sreću sam tek kretao pa nije bila velika brzina. Nije htio da s tim pacijentom odemo od tamo, pokušavao nas je svim silama spriječiti. Na kraju je opet legao na cestu, a ja sam pitao doktora što da radim. Odlučili smo ga zaobići i otići u bolnicu zbog tog pacijenta kojeg smo imali u vozilu - govori Adamić.

Ima lakše ozljede glave i lica, na sreću, nema fraktura.

- Imam te otekline, to nije jako, međutim psihički mi je ovo baš teško palo. Užasno se osjećam i ne znam kako ću se vratiti na posao. Gledajte, ja radim ovo već 40 godina, nikad do sad ovo nisam doživio. Trebat će mi sad par dana odmora da se zbrojim. Napala me osoba zbog koje sam riskirao život da ga spasim. Zbog toga mi ovo sve još teže pada, ali morao sam skočiti na cestu za njim. Da nisam, zauvijek bi me mučilo da sam mogao nešto poduzeti, a nisam. Jako mi je teško zbog svega - govori potreseni Adamić.

Nakon napada su ga zvali i ministar Beroš i ravnateljica Zavoda

- To me ugodno iznenadilo i znači mi puno. Dao sam cijeli život ovom poslu, 40 godina nije malo. Oboje su mi rekli da imam na raspolaganju psihološku i drugu pomoć, to mi svakako treba. Zahvalan sam na tome svakako - zaključuje.

Napad je slučajno snimljen na kameri kamiona koji je prolazio iz suprotnog smjera, i na njemu se vide dva muškarca kako stoje nad vozačem hitne na podu, međutim, samo je jedan napadač.

- Samo me taj jedan čovjek napao, drugi su ga pokušavali maknuti s mene - objašnjava Adamić.

Napadač u zatvoru

Cijeli slučaj istražuje policija, a napadač (42) je trenutno na petodnevnom hlađenju u bjelovarskom zatvoru.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je u petak, 29. ožujka oko 15.40 sati u ugostiteljskom objektu u mjestu Novi Glog 42-godišnjak pod utjecajem alkohola verbalno i fizički napao dvojicu muškaraca starosti 27 i 48 godina, nanijevši 27-godišnjaku lakše ozljede. Nakon čega je ispred ugostiteljskog objekta fizički nasrnuo na 61-godišnjeg vozača hitne medicinske pomoći, koji je tom prilikom zadobio lakše ozljede - javljaju iz policije.

Nakon toga, osumnjičeni 42-godišnjak je sjeo u automobil i zabio se u metalni stup i ogradu ugostiteljskog objekta. Šteta je nekoliko tisuća eura.

- Zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira 42-godišnjak je uhićen te je na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Bjelovaru – Stalna služba Daruvar proveden žurni prekršajni postupak u kojem mu je određeno zadržavanje u trajanju od pet dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. Nadalje, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari protiv osumnjičenika bit će podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu - kažu iz policije.