Vozač izgubio nadzor, zabio se autom u masu i ubio 23 ljudi

Najmanje 23 osobe poginule su, a tridesetak ozlijeđeno u nedjelju u glavnom gradu Mozambika Maputu kad se vozilo nesretno zabilo u gomilu koja je prisustvovala proslavi, saznaje se u ponedjeljak iz policije.

Do nesreće je došlo u zoru u siromašnoj četvrti Luis Cabral na cesti gdje je ograničenje brzine na 60 km/h, kazao je glasnogovornik policije Orlando Mudumane.

"Vozač je prebrzo vozio te odbio poslušati policajca koji mu je naredio da stane. Pobjegao je te nekoliko metara dalje izgubio kontrolu nad svojim vozilom", dodao je Mudumane na konferenciji za tisak.

Dvadeset jedna osoba poginula je na licu mjesta među kojima vozač i njegov putnik te još dvoje od posljedica ozljeda u bolnici, izvijestila je direktorica središnje bolnice Maputa Farida Ursi.

23 people were killed when a vehicle veered into a crowd attending a party in #Mozambique capital #Maputo pic.twitter.com/IpGxDSruXA