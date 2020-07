Vozač koji je BMW-om na zebri ubio djevojčicu (6): ‘Kajem se, liječim se kod psihijatra‘

<p>Zagorac<strong> David Kotarski </strong>(33) sjeo je na optuženičku klupu Općinskog suda u Novom Zagrebu jer je lanjskog svibnja vožnjom kroz zagrebačko naselje Blato na pješačkom prijelazu ugasio život šestogodišnje <strong>Grete M</strong>.</p><p>- Razumio sam optužbu. Kriv sam. Prije svega još bih jednom želio izraziti sućut obitelji. Teško mi je radi toga. I sam sam obolio te se od tada liječim kod psihijatra. Ne mogu se sjetiti kako je do nesreće došlo. Razmišljam stalno o svemu i kako nisam to mogao vidjeti. Kajem se - rekao je u svoju obranu David Kotarski dok su roditelji malene Grete jedva susprezali emocije.</p><p>S obzirom na to da je <strong>Rafael Krešić</strong>, odvjetnik okrivljenog u spis dostavio medicinsku dokumentaciju iz KB Sestre Milosrdnice i Sv. Ivana gdje je Kotarski liječen sud je naložio njegovo vještačenje kako bi se utvrdila raspravna sposobnost,.</p><p>Prema optužnici, Kotarski je 23. svibnja 2019. u 21.05 sati vozio BMW 3 krapinskih oznaka po Karlovačkoj cesti te je nakon što je prošao prometni znak opasnosti kojim je obilježen pješački prijelaz i olako smatrajući da neće ugroziti druge sudionike u prometu, prometu, približio se zebri brzinom većom od dopuštene. Prednjim dijelom auta naletio je na curicu koja je s ocem i sestrom blizankom po zebri prelazila kolnik. Djevojčica je odbačena na poklopac osam godina starog BMW-a a potom i 30-ak metra dalje. Zadobila je stravične ozljede cijelog tijela od kojih je preminula sat vremena kasnije. Tijek rasprave možete pročitati na <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/vozac-koji-je-bmw-om-na-pjesackom-ubio-djevojcicu-6-kajem-se-lijecim-se-kod-psihijatra-15007381?fbclid=IwAR0TOveR2lGY5LABSSON6Eo0MgJbkF_hDuSUZweBKQlmiLaoaYyiedda0Ug" target="_blank">Jutarnjem Listu.</a></p><p>Na snimkama nadzornih kamera vještak je vidio da je curica pretrčavala kolnik, a vozač je u vrijeme naleta išao brzinom od 67,9 km/h no s obzirom na to da nema tragova kočenja, brzina BMW-a prije nesreće je nepoznata. Prema vještaku, kad je curica počela pretrčavati zebru od auta je bila udaljena 45,1 m i vozač ju je mogao vidjeti zbog dobre osvijetljenosti kolnika i prikočiti jer mu je bio potreban zaustavni put od 36,7 metara. </p>