Kriv sam, iskreno se kajem. Svjestan sam kako se obitelji poginulih osjećaju zbog toga što sam im nanio bol i gubitak najmilijih - rekao je Kristijan Rudan (26) na Županijskom sudu u Puli.

Dodao je kako neprestano misli na obitelj pokojnih, a utjehu nalazi u tome da su mu ipak oprostili jer su vidjeli da mu je jako teško. Dodao je i kako je njegova je dužnost bila da im makar financijski pomogne kada im već ne može vratiti njima najdraže i najmilije, pa je tako posudio 80.000 eura od roditelja, koje im planira vratiti u ratama, kojima je htio malo ublažiti bol obiteljima poginulih.

- Sjećam se da sam toga dana bio kod prijatelja i popio tri piva. Znao sam i bio svjestan da u takvom stanju ne smijem upravljati vozilom i ne mnogu objasniti zašto sam ipak vozio. Sjećam se da sam se u bolnici probudio u bolovima i da sam bio u strahu jer nisam znao što sam prouzročio - rekao je Rudan koji je u sudaru i sam teško ozlijeđen te je imao operaciju abdomena i čeljusti .

Istaknuo je da je zahvalan i osoblju bolnice zbog psihološke pomoći jer je bio očajan i jako se loše psihički osjećao. Upao je u depresivno stanje i nije mogao vjerovati što je učinio. Kasnije je nastavio ići kod psihologa i psihijatra.

"Nikad više neću piti"

Ono što ga je zadnjih dana utješilo je to da su članovi obitelji poginulih izjavili da mu opraštaju i to ga je malo rasteretilo psihički. Napomeno je i da nikada nije bio niti u prekršaju, a kamo li u kaznenom djelu te da želi da se ovaj postupak odmah okonča, da odradi kaznu koju će mu odrediti sudsko vijeće, svjestan da će zapravo cijeli život biti kažnjen zbog počinjenog. Ostala mu je, dodao je, još obrana i diplomski na fakultetu i planira to dovršiti, neoženjen je, alkohol ne konzumira, i nikada ga više neće konzumirati.

Rudan se 7. lipnja 2020. godine u 4.45 sati na brzoj cesti kod Cerovlja vozio u Toyoti RAV4 iz smjera Rijeka prema Pazinu. U jednom trenutku skrenuo je u suprotni prometni trak i sudario se s Mercedesom C220 CDI kojim je upravljao Milan Đurić koji je poginuo na mjesto događaja. Putnik iz Mercedesa Johannes Josef Buder preminuo je sutradan u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci.

Sudsko vijeće ublažilo je kaznu ispod minimuma, za ovo kazneno djelo propisana je kazna od tri do 15 godina zatvora, i nepravomoćno Rudana osudilo na dvije godine zatvora. Obrazlažući presudu sutkinja je rekla kako nije bilo otegotnih okolnosti, a olakotnim je cijenjeno njegovo kajanje i njegovo iskreno žaljenje što je do ove tragedije došlo.

Obeštetio je obitelji poginulih koje su mu oprostile

- Bilo je to očigledno prilikom njegovog ispitivanja na sudu, ali se optuženik nije zaustavio samo na riječima već je stupio u kontakt s obitelji pokojnika i dao im, objektivno, veliki iznos novca kao neku vrstu naknade za pretrpljene duševne bolove i gubitak bliskih osoba. Baš kao i sud, očigledno je, i obitelji nastradalih jednako su ocijenili iskrenost kajanja optuženika te su uz ove izjave naveli da nisu zainteresirani za kazneni progon, da su se pomirili s optuženikom koji je pokazao iskreno kajanje te da su suglasni da mu sud izrekne blažu kaznu od propisane - rekla je obrazlažući presudu sutkinja Vera Glasnović Gjoni.

Uz to, navela je, optuženik je, relativno mlada osoba, student, nikada do sada kažnjavan.Nadalje, i sam optuženi nije dobro prošao u toj prometnoj nesreći. On je pretrpio teške tjelesne ozljede, bio je podvrgnut operaciji abdomena i čeljusti, a kao svojevrsnu kaznu imat će i trajno sjećanje na tragični sudar koji je odnio dva ljudska života.